080 Barcelona Fashion: calendario de desfiles de la semana de la moda este martes

La 36º edición de la 080 Barcelona Fashion se celebrará en la capital catalana desde este martes, 14 de octubre, y hasta el viernes 17. Será la última ocasión que el evento más importante de la moda catalana ocupe el recinto modernista de Sant Pau, pues la cita de abril ya se alojará en otro espacio emblemático de la ciudad. La programación contará con un total de 25 desfiles de diseñadoras, diseñadore y marcas, (incluido el de la cuarta edición del proyecto de moda circular y sostenible '080 Reborn', donde de nuevo los estilistas Fermin Serret & Gilles Saint Martin mostrarán todo lo que se puede hacer a partir de ropa reciclada y un tema de inspiración, esta vez, la literatura). También se han programado varias exposiciones, mesas redondas y acciones en la zona abierta público del emblemático enclave.

📌 Estos son todos los desfiles que se han programado hasta el viernes:

MARTES, 14 DE OCTUBRE

11.00 - 21.30: Open Area

13.00: Inauguración de la 36ª edición (con el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper)

14.00: Escorpion

16.00: GAU

17.30: Simorra

18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY

19.00: Nathalie Chandler

20.30: Lola Casademunt by Maite

MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE

10.30: OFF: Presentación Pop-Up Barcelona Fashion Forward

11.00 - 21.30: Open Area

12.00: 'Talks' 080SPOT_SPAINGALLERY

12.30: Zoe Oms

14.00: Aleixandri Studio

16.00: SantaMarta

17.30: Lemachet

18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY

19.00: Reparto

20.30: Moisés Nieto

JUEVES, 16 DE OCTUBRE

11.00: TEXMEETING BY TEXFOR (Auditori Pau Gil)

10.00 - 21.30: Open Area

11.00: Guillermina Baeza

12.00: 'Talks' 080SPOT_SPAINGALLERY

12.30: Inma Linares

14.00: Benavente

16.00: Doblas

17.30: Outsiders Division

18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY

19.00: Carlota Barrera

20.30: Dominnico

VIERNES, 17 DE OCTUBRE