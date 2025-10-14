Lola Casademunt by Maite, Simorra y Escorpion: Las jefas de la moda catalana abren fuego en la 080 Barcelona Fashion

Por pura carambola o por concienzuda convicción, la 080 Barcelona Fashion ha echado a andar este martes con unas auténticas protagonistas, las mujeres diseñadoras detrás de tres de las firmas con más solera y proyección internacional del panorama nacional y más allá. Por orden de aparición de desfiles, Jessica Raya, directora creativa de Escorpion; Victoria Mitjans, de Simorra, y Maite Gassó Casademunt, al frente de Lola Casademunt. Tres ejemplos de creadoras que se han convertido en referentes, con estilos y públicos muy diferentes, y que han encabezado un cartel, en el que también han desfilado Gau y Nathalie Chandler.

Raya, que en 2024 relevó a Carles Gracia al frente de la marca 'top' en el género de punto -con base en Igualada-, tiene sobre sus hombros la misión de continuar con el legado de una marca, Escorpion, que en menos de cuatro años se convertirá en centenaria, con 900 tiendas en una veintena de países. No es fácil misión, porque además del mítico jersey 'knitwear', sello de la firma y un 'basico' del armario femenino, elige con cada colección darle un aire más contemporáneo a los patrones.

Desfile de la marca Escorpion. / EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Los que se han visto en esta edición, mientras sonaban The Doors y el himno de 'California Dreamin'', de The Mamas & The Papas, rescataban las siluetas de los hippies de los 70 en algún retiro espiritual de la costa oeste de EEUU: oda al punto en pantalones de pata de elefante y en camisas caladas para hombres, tonos malvas, rosas y rojos, y 'looks' rematados por casquetes de crochet y estolas de flores.

'Prêt-à-porter' arquitectónico

La marca creada en 1978 por el visionario Javier Simorra la pilotan desde 2006 dos mujeres, Eva Dimas, directora de marca, y Victoria Mitjans, directora de diseño, que se han ganado la admiración de la crítica internacional más 'cool' por sus 'looks' de 'prêt-à-porter' arquitectónico de riquísimos tejidos. A la nueva colección que han mostrado con su desfile en el recinto modernista de Sant Pau la han llamado 'Raíces', en homenaje a Francis Darwin y el estudio que firmó con su padre, Charles Darwin, en el que defendían, para asombro de la comunidad científica de la época, que las plantas son seres inteligentes.

Desfile de Simorra en la primera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion. / EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Traducido a la pasarela, 'looks' de siluetas de hombros anchos y elegantes cuellos altos, faldas estrechas y abrigos imponentes con cierto aire retro de los 90, donde los colores terrosos se han mezclado con los morados y los blancos.. y mucho negro.

Otra marca icónica en 080 Barcelona Fashion, fiel a la cita, edición tras edición es Lola Casademunt by Maite, encargada de poner el broche de oro a la primera jornada de desfiles. Por algo la reina del estampado más atrevido y salvaje ya opera en 42 países con más de 840 puntos de venta. Con su colección 'Metropolitan Safari' ha recreado un viaje imaginario por un safari urbano, con el 'animal print' icónico de la firma reinventado en estampados multicolor sobre piezas versátiles. Esta vez, el negro ha dominado como base cromática, iluminado por tonos vivos, como el rojo, el verde o el crudo. A destacar, la pantera gigante realizada en mikado de uno de sus 'looks' (y versiones) y esas divinas faldas con flecos de plumífera pedrería.

Maite, directora creativa de Lola Casademunt by Maite, al final de su desfile en 080 Barcelona Fashion, este martes. / ZOWY VOETEN

Nuevas propuestas

Además de los desfiles, esta edición incorpora nuevas propuestas, como 080Spot_SpainGallery, con charlas diarias al mediodía y a las seis de la tarde en el Open Area. La iniciativa de la comunicadora de moda Paula Viana tiene como objetivo promover y visibilizar la moda de autor, de los talentos nacionales emergentes. Esta multiplataforma dispone de un estand en el que cada día se expondrán los diseños de un total de 22 marcas.

El estand 080 Spot Gallery, de la comunicadora de moda Paula Viana, en la Open Area del recinto modernista de Sant Pau. / L. ESTIRADO

Diariamente se rotarán las prendas de las firmas: 404 studio, AAA studio, Bibencia, Boira glass, Carrieri, Cherry Massia, Compte Spain, Editorial Superflua, Fátima Miñana, Herase Studio, Hune/krackonline, Jane Bardot, Luisa Goded, Nimph, Pepo Moreno, Rubearth, Tania Marcial, Tarti Tailored, The Artelier, Ugo Boulard, Víctor Von Schwarz y 1Concept. También se han programado charlas y talleres impartidos por profesionales del sector de la moda, por ejemplo, para customizar gorras.

También se ha estrenado este martes la propuesta 080 Beyond Crafts, una colaboración con Artesania de Catalunya para poner de relieve los procesos creativos contemporáneos del sector. Esta primera edición está dedicada a la sombrerería, con un espacio expositivo propio, con piezas artesanales elaboradas con diferentes materiales. Algunos sombreros se han realizado con cabello humano y fibras sintéticas; de rafia y algodón tintados; o incluso de vidrio borosilicato, acero inoxidable y cera de abeja.