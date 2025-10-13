Taylor Swift anuncia una serie documental sobre 'The Eras Tour' en Disney+ el 12 de diciembre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España).

La cantante Taylor Swift ha anunciado este lunes que el próximo 12 de diciembre, en Disney+, se podrán ver seis capítulos de la serie documental sobre su gira 'The Eras Tour', que arrancó el 17 de marzo de 2023 y le llevó, entre otros, a ofrecer dos conciertos en Madrid.

"Fue el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias tejidas a lo largo de ella a medida que terminaba. Y para filmar el show final en su totalidad", ha señalado la artista en una publicación en su perfil de Instagram, que también ha avanzado que se podrá ver en Disney+ el último concierto de la gira celebrado en Vancouver el 8 de diciembre de 2024.

Según 'Variety', la serie documental está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y el concierto está dirigido por Glenn Weiss y producido por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions.

La serie documental, según el medio citado, se describe como "una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira llegaba a los titulares y emocionaba a los fans de todo el mundo", destacando a "artistas, familiares y amigos", incluyendo a los actos de apertura de la gira Gracie Abrams y Sabrina Carpenter y los invitados Ed Sheeran y Florence Welch".

Swift ya llevó su gira 'The Eras Tour' a los cines en octubre de 2023, pero en esta ocasión, incorpora el resto de conciertos que dio en su gira por Europa, entre los que se encuentra los de Madrid.

