La Orquesta de Bayreuth empezará en el Palau de la Musica Catalana una gira por España el 29 de agosto

El Castell de Peralada ha sido el escenario de la presentación oficial de la gira de la Orquesta del Festival de Bayreuth, que tendrá lugar en 2026 con motivo del 150 aniversario del prestigioso festival alemán. El recorrido se iniciará el 29 de agosto de 2026 en el Palau de la Música Catalana, coincidiendo con la clausura del 40 aniversario del Festival Perelada, y continuará por otros grandes escenarios del Estado.

El acto de presentación de este puente cultural ha contado con la participación de Katharina Wagner, directora del Festival de Bayreuth, y del maestro Pablo Heras-Casado, director musical de la gira, acompañados de los representantes de los principales teatros y festivales que acogerán el proyecto: Oriol Aguilà, director artístico del Festival Perelada; Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana; Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real; Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza y Cosme Marina González, director del Festival Internacional de Santander. También ha estado presente vía telemática Vicente Llimerá, director del Palau de la Música de Valencia.

El encuentro ha servido para dar a conocer los detalles de una gira histórica que marcará un puente artístico entre Bayreuth y Peralada, y simboliza la colaboración entre instituciones de primer nivel dedicadas a la difusión de la ópera y la música sinfónica en Europa. Durante la presentación, tanto Katharina Wagner como Pablo Heras-Casado han subrayado la relevancia de esta gira que supone el regreso de la Orquestra del Festival de Bayreuth a España tras 14 años.

Oriol Aguilà, director artístico de Peralada, empezó en 2021 sus primeros contactos con Wagner para traer a la famosa orquesta que sólo se monta con motivo del festival wagneriano cada verano. "El preludio del 40 aniversario del Festival de Peralada fueron unos conciertos en Roma con artistas vinculados al festival y la gira de la Orquesta de Bayreuth será el colofón", ha señalado Aguilà.

El programa constará con diferentes obras orquestales y vocales de 'El anillo del Nibelungo', tetralogía para la que Wagner creó el icónico teatro de Bayreuth. "Contaremos con estrellas absolutas del universo wagneriano entre los cantantes", ha asegurado Heras-Casado, flamante Premio Nacional de Música y habitual de Bayreuth. El director granadino parte hoy mismo hacia París donde le esperan los ensayos de 'La valquiria' para la producción de Calixto Bieito. En 2028 él también dirigirá en Bayreuth una nueva producción del Anillo.