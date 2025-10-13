Las cifras del éxito de Humana: la cadena pionera en vender ropa usada que abrió en Santa Coloma de Gramenet en 1987 creció un 5% en 2024

Humana Fundación Pueblo para Pueblo es la única entidad dedicada a la segunda mano que ofrece datos de su actividad en España. Según cifras de la cadena pionera en el sector, que abrió su primer local en 1987, en Santa Coloma de Gramenet de la mano de la danesa Elisabeth Molnar, las tiendas de esta organización experimentaron un aumento del 5% en sus ventas en 2024, un ejercicio en el que contabilizó 7,6 millones de artículos vendidos y 2,9 millones de compradores.

"El incremento de las ventas va en paralelo al de los recursos que destinamos a fines sociales", subraya el director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad, Rafael Mas. El volumen destinado en 2024 a proyectos de cooperación, principalmente en países menos desarrollados, alcanzó los 2,7 millones de euros.

Cerró el año pasado con 52 establecimientos y actualmente eleva la cifra a 55, si bien "pronto este número se verá superado, pues el próximo 31 de octubre abrirá una nueva tienda en Barcelona, en el paseo Maragall, número 168", avanza a este diario fuentes de la entidad social. Del total de estos puntos de ventas 13 están especializados en moda 'vintage': 6 en Barcelona, 6 en Madrid y 1 en Sevilla. Entre todas las tiendas, hay empleadas 420 personas.

La llegada del 'vintage'

Las tiendas Humana han vendido tradicionalmente todo tipo de ropa reutilizada, sin más distinciones. Pero desde hace cinco años, la entidad diferencia su oferta en las llamadas 'Tiendas Familia' y 'Tiendas Vintage'. En las primeras, se encuentran prendas de todo tipo, mientras que en las últimas, hay una selección de prendas y complementos diseñados y producidos en décadas pasadas, siguiendo los esquemas y los gustos de los años 70, 80 y 90. Se trata de piezas originales, que a menudo tienen un estilo único y una gran calidad.

Humana cerró 2024 con una facturación de 29,3 millones de euros en el Departamento de Tiendas (sin IVA), según resultados preliminares, un 4,6% más que en el ejercicio anterior.

Donaciones

Los artículos a la venta proceden de las donaciones depositadas en los contenedores de color verde ubicados en la vía pública o en los puntos de recogida de las propias tiendas. La ropa recuperada en Catalunya se clasifica a la planta de L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) y después se envía a los establecimientos de la entidad. Los fondos que se generan permiten impulsar proyectos de cooperación al desarrollo en países de África, América latina y Asia, y acciones sociales en España.

En la delegación de Humana de Catalunya trabaja un equipo de 250 personas, el 75% mujeres. También hay otras delegaciones, repartidas entre Madrid, Andalucía, Asturias, la Comunitat Valenciana y Galicia.

Un dato curioso es que la entidad genera un puesto de trabajo indefinido a tiempo completo por cada 19 toneladas de textil que se recoge en Catalunya.

Perfil del cliente

Las personas que acuden a los establecimientos de la cadena normalmente ya tienen un alto grado de fidelización, también están interesadas en la moda sostenible porque les preocupa el medioambiente. Por su puesto, también hay clientes que acuden buscando precios económicos, y marcas reconocidas a precios asequibles.

Es llamativo el incremento del público joven que busca prendas de ropa singulares, amantes de la moda y el 'vintage'. Hasta 2020, el segmento de los menores de 25 años representaba apenas el 10% de Humana, y en la actualidad doblan esta cifra.

Inicios catalanes

La historia de Humana comenzó en 1987 en Santa Coloma de Gramenet, con la apertura de la primera tienda. "Puse en marcha lo que hoy es Humana Fundación Pueblo para Pueblo en España, en 1987, en Santa Coloma", ha contado a este diario su directora general, Elisabeth Molnar, que llegó a Catalunya con una década de experiencia realizando el mismo trabajo en Dinamarca, su país de origen. Entonces, "no había mucha preocupación por el medio ambiente ni el reciclaje, y nuestro objetivo entonces era llevar una parte de la riqueza del norte a los países del sur y mejorar las condiciones de vida de aquella gente. Y aún lo sigue siendo, hacer que con la ropa miles de personas tengan una vida mejor", recuerda.

Más tarde, en 1998, abrió la primera tienda en Madrid, en el Paseo de las Delicias, 55 (aún está abierta).