Cristina Genebat debutará como directora con 'En la mesura de l'impossible'

La actriz Cristina Genebat debutará como directora con la obra de Tiago Rodrigues ‘En la mesura de l’impossible’ en la Biblioteca de Catalunya. El espacio, que pilota el director teatral Oriol Broggi con su productora La Perla 29, ha presentado este lunes la temporada 2025-26 articulada sobre el lema ‘Palabras al límite’. Varias obras de la programación, como la que dirigirá Genebat, son una llamada a no olvidar y a no callar ante lo que ocurre en el mundo. Protagonizada por Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet y Elena Tarrats, ‘En la mesura de l’impossible’ se basa en experiencias de cooperantes de la Cruz Roja y de Médicos sin Fronteras. La obra huye del sentimentalismo o el moralismo. "Me hace mucha ilusión inaugurar esta nueva etapa como directora con este reparto. Supone un gran reto", ha declarado Genebat. "El espacio de la Biblioteca le irá muy bien a esta obra".

Foto de familia de la compañía La Perla 29, que este 13 de octubre ha presentado la temporada 25-26. / ACN

Ella participa como actriz en otra de las propuestas, ‘La trena’, una coproducción de La Perla 29 que regresa al Teatre Goya por tercera vez. Esta historia de mujeres basada en la novela de Laetitia Colombani vuelve con el mismo reparto con excepción de Aida Oset que debuta en el rol que antes hizo Carlota Olsina. La temporada en la Biblioteca abre con ‘Phèdre’, una moderna y divertida versión del clásico de Racine unipersonal creada y dirigida por el suizo François Gremaud que defenderá en escena Romain Daroles. Solo se verá los días 29 y 30 de este mes dentro del Flaix Tardor de Temporada Alta.

En noviembre se recupera un clásico de La Perla 29: ‘Natale in casa Cupiello’, de Eduardo de Filippo. El reparto cuenta con la mayoría de intérpretes que la estrenaron en 2010 con los veteranos Pep Cruz y Marissa Josa, entre otros. Solo hay dos incorporaciones nuevas: Lluís Marquès y Eduard Paredes. Además, en noviembre y diciembre vuele ‘Mac Mec Mic’, que tras el éxito entre los peques el año pasado este se traslada al SAT!. Y el musical ‘El Petit Príncep’ vuelve por 12ª temporada al Paral·lel 62.

Una escena del espectáculo 'Mac Mec Mic' en el teatro de La Biblioteca / La Perla 29

En enero Marc Garcia Coté estrenará ‘La nit just abans dels boscos’, de Bernard-Marie Koltès. La obra, que también se verà en París en catalán, es una producción de Ben Aisit en colaboración la compañía francesa L’Embarcadère cuyo director Cyril Desclés tiene muchas ganas de estrenar en Barcelona. “La obra resuena en este espacio y en este barrio porque habla de la soledad pero desde la energía de querer conectar con el otro”, ha afirmado.

De la Rambla a Sarrià

En marzo Broggi dejará su cuartel general junto al Mercat de la Boqueria y asumirá el reto de montar ‘La nit de les tríbades’ con jóvenes actores en el Teatre de Sarrià. “Será algo sencillo y de pequeño formato, pero me apetece mucho acercarme a este título que estrenaron tanto Fabià Puigserver como Pasqual”. Utilizará una versión de Joan Yago y contará como protagonistas con actores graduados hace un par de años del Institut del Teatre como Joan Marmneu, Clara Mir y Jordi Llobet.

Mir, precisamente, también protagonizará 'L'albada', la última obra de la temporada, un texto del autor Jaume Viñas que tiene algo de Mouawad que se estrenará en marco del Grec. La historia conecta a mujeres de diferentes generaciones a través de tres momentos: Barcelona '92, la Transción y la Guerra Civil. “La obra da cabida al silencio y el dolor que traspasa de generación en generación y que han convertido España en lo que es hoy”, explica Broggi, que dirigirá un amplio reparto con 11 actores que han de interpretar 35 personajes.

El despegue internacional de La Perla 29, productora de Oriol Broggi, continúa adelante con ‘A Macbeth Song’, un Shakespeare con música en directo de Tiger Lillies que tras sorprender la temporada anterior tiene varios bolos programados en Catalunya, Madrid y el extranjero. Broggi considera que si siguen recibiendo ofertas necesitarán tener un segundo reparto actoral para poder llegar a todos los compromisos.