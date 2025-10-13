Catalunya, con 150 tiendas, lidera la venta de moda de segunda mano en España

La moda de segunda mano sigue en ascenso en España, a pesar de estar aún lejos de las cifras de otros países europeos con más tradición. Este tipo de tiendas han evolucionado en los últimos años tanto en oferta como en su apariencia externa. Han pasado de ser espacios abigarrados y poco atractivos, a lugares espaciosos, con una oferta bien presentada. El rejuvenecimiento del público ha sido clave en este crecimiento. "El perfil de nuestro cliente responde a una persona con un alto grado de fidelización, interesada en la moda sostenible y que aprecia al valor añadido de la finalidad social de la ropa usada. Hasta 2020, el segmento de los menores de 25 años representaba el 10% de nuestros consumidores; hoy es el doble", apunta Rubén González, Retail Strategy Manager de Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

Sin embargo, hoy en día el sector sigue estando muy atomizado. "No estamos agrupados bajo ninguna gran asociación, cada uno va a la suya. En Catalunya, ningún organismo tiene todos los datos sobre el número de establecimientos o facturación", explica Joan Carles Montes, portavoz de Humana, la entidad que sí ha cuantificado por primera vez las tiendas de ropa de segunda mano. Bajo el título 'Cuántas tiendas de ropa de segunda mano hay en Catalunya', el informe publicado en 2024 y actualizado en abril de 2025, no solo ofrece datos de este territorio, sino del resto de provincias españolas.

Por su parte, desde la Agència de Residus de Catalunya, que se encarga de los residuos textiles y las políticas de moda circular, confirman a este diario que, aunque no tienen datos económicos sobre el sector, sí disponen de una base de datos con centros de reutilización. Sin embargo, en dicho buscador la información solo está actualizada hasta 2022, y, "puede haber ciertas discrepancias con la realidad a día de hoy -explican-. Estamos trabajando para actualizar esta base de datos".

Reino Unido y Francia

El pionero estudio de Humana, en cambio, ofrece por primera vez una radiografía precisa. De él se desprende que España tiene 743 establecimientos dedicados a la segunda mano. Una cifra muy lejos de las 10.200 'charity shops' del Reino Unido. Según datos de la Charity Retail Association, el 90% de estas tiendas venden ropa de segunda mano como actividad principal; el 10% restante está especializado en muebles, electrodomésticos y libros.

En el caso francés, según ha publicado Le Figaro, la empresa que más ropa vende allí es la plataforma Vinted, por delante de Amazon y Kiabi, de Zara y hasta de Shein.

Pero, centrándonos en la situación aquí, y en el citado estudio, Catalunya cuenta con unas 150 tiendas de moda de segunda mano, el 62% de las cuales se concentra en manos de cuatro entidades de la economía social. Esto constata que el sector del comercio 'second hand' se caracteriza en gran parte por su tradicional carácter social, unido a un relevante beneficio ambiental.

Se han contabilizado 144 tiendas físicas en la vía pública en 35 municipios catalanes, si bien se da por hecho que la cifra probablemente asciende a 150, ya que el informe "no contempla municipios muy pequeños donde puede haber establecimientos de este tipo".

Barcelona, a la cabeza

La mitad de la oferta de ropa de segunda mano se concentra en Barcelona que, con 74 puntos de venta [29 de ellos, en El Raval], es la segunda ciudad española con más establecimientos de moda reutilizada, por detrás de Madrid, que tiene 91. Por provincias catalanas, Barcelona tiene 114, seguida de Girona con 14, Lleida con 10 y Tarragona con 6.

Los establecimientos contabilizados están gestionados por 48 operadores, sean entidades de la economía social o empresas. Es un sector atomizado en el que el 62% de la oferta está en manos de entidades sociales con amplia trayectoria: Moda re- gestiona 48 (incluye las tiendas de Formació i Treball), seguida de Humana con 22, Aeress con 12 (incluye las de Andròmines, Fundació Engrunes, Solidança y L'Encant) y Roba A8.

El principal elemento común es que son organizaciones sin ánimo de lucro que destinan los beneficios de su gestión a proyectos sociales. Las prendas y artículos a la venta en sus tiendas proceden de donaciones de los ciudadanos en puntos de recogida selectiva situados o bien en la vía pública o bien en el interior de los propios establecimientos, así como artículos de 'stocks' no vendidos de algunas marcas de moda.

El informe tiene en cuenta grandes marcas (Zara o H&M, por ejemplo) que están tomando posición en este mercado, así como se han contabilizado 55 plataformas de venta 'online' y 14 mercados urbanos (como Els Encants de Barcelona), mercados itinerantes o iniciativas efímeras.

El mapa de España

En España hay 743 tiendas físicas en 178 municipios. La mitad, concentradas entre Catalunya, Andalucía y la Comunidad de Madrid). "El sector de la gestión de la ropa de segunda mano vive un momento crucial, con una nueva legislación y grandes retos a corto y medio plazo -subraya Rubén González-. En este escenario, es fundamental saber cuántas prendas de segunda mano se ponen en el mercado, cuántos puestos de trabajo implican y cómo se traduce en recursos económicos".

Por ahora Humana es la única entidad que ofrece datos de su actividad en España. Puedes leerlo, pinchando aquí.