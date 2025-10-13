Del 14 al 17 de octubre
080 Barcelona Fashion: calendario de desfiles de la semana de la moda
Se han programado 25 'shows' en el recinto modernista de Sant Pau, incluida la pasarela de moda circular y 'upcycling' 080 Reborn
La 36º edición de la 080 Barcelona Fashion se celebrará en la capital catalana desde este martes, 14 de octubre, y hasta el viernes 17. Será la última ocasión que el evento más importante de la moda catalana ocupe el recinto modernista de Sant Pau, pues la cita de abril ya se alojará en otro espacio emblemático de la ciudad. La programación contará con un total de 25 desfiles de diseñadoras, diseñadore y marcas, (incluido el de la cuarta edición del proyecto de moda circular y sostenible '080 Reborn', donde de nuevo los estilistas Fermin Serret & Gilles Saint Martin mostrarán todo lo que se puede hacer a partir de ropa reciclada y un tema de inspiración, esta vez, la literatura). También se han programado varias exposiciones, mesas redondas y acciones en la zona abierta público del emblemático enclave.
📌 Estos son todos los desfiles que se han programado hasta el viernes:
MARTES, 14 DE OCTUBRE
- 11.00 - 21.30: Open Area
- 13.00: Inauguración de la 36ª edición (con el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper)
- 14.00: Escorpion
- 16.00: GAU
- 17.30: Simorra
- 18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY
- 19.00: Nathalie Chandler
- 20.30: Lola Casademunt by Maite
MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE
- 10.30: OFF: Presentación Pop-Up Barcelona Fashion Forward
- 11.00 - 21.30: Open Area
- 12.00: 'Talks' 080SPOT_SPAINGALLERY
- 12.30: Zoe Oms
- 14.00: Aleixandri Studio
- 16.00: SantaMarta
- 17.30: Lemachet
- 18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY
- 19.00: Reparto
- 20.30: Moisés Nieto
JUEVES, 16 DE OCTUBRE
- 11.00: TEXMEETING BY TEXFOR (Auditori Pau Gil)
- 10.00 - 21.30: Open Area
- 11.00: Guillermina Baeza
- 12.00: 'Talks' 080SPOT_SPAINGALLERY
- 12.30: Inma Linares
- 14.00: Benavente
- 16.00: Doblas
- 17.30: Outsiders Division
- 18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY
- 19.00: Carlota Barrera
- 20.30: Dominnico
VIERNES, 17 DE OCTUBRE
- 10.00 - 21.30: Open Area
- 11.00: Acceptance Letter
- 12.00: 'Talks' 080SPOT_SPAINGALLERY
- 12.30: 080 Reborn
- 13.30: Presentación 'Barcelona Sustainable Challenge'
- 14.00: Juan VG
- 16.00: Eiko Ai
- 17.30 Custo Barcelona
- 18.00: Taller 080SPOT_SPAINGALLERY
- 19.00: Habey Club
- 20.30: Acromatyx
