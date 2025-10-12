Gastronomía
La Gavina revive su legendaria "Noche de Estrellas" con jazz en vivo y gastronomía de autor
El mítico hotel de S'Agaró celebra el 18 de octubre una velada que combina el esplendor de los años dorados, música swing y un menú firmado por chefs con estrella Michelin y Soles Repsol
L'Hostal de la Gavina, joya hotelera del Mediterráneo con más de noventa años de historia, se vestirá de gala el próximo sábado 18 de octubre para revivir una de las veladas más emblemáticas de su pasado: la "Noche de Estrellas".
El majestuoso hall del hotel se transformará por una noche en un salón de música y cena de época, evocando aquellos años en que L'Hostal de la Gavina era punto de encuentro de artistas, diplomáticos y viajeros ilustres. Sobre el escenario, la banda Doc Scanlon’s Cool Cat Combo y la cantante Sibyla interpretarán un repertorio de clásicos inmortales del swing y del jazz, con temas de Frank Sinatra, Bing Crosby, Ella Fitzgerald o Louis Armstrong, así como melodías francesas como La vie en rose o piezas de la banda sonora de Midnight in Paris.
En el ámbito gastronómico, los chefs Romain Fornell (1 estrella Michelin), José Pulido y Oriol Fernández (2 Soles Repsol) ofrecerán un menú inspirado en la elegancia atemporal del mítico hotel. El plato protagonista será la sopa de trufa y foie "Eliseo", un homenaje al restaurante histórico que marcó toda una época.
Bajo el lema "Live Jazz & Cena Gastronómica", la velada promete una experiencia sensorial única: luz tenue, copas alzadas, melodías envolventes y sabores refinados que invitan a dejarse llevar por el glamour de los años sesenta.
Con esta "Noche de Estrellas", L'Hostal de la Gavina reafirma su espíritu más refinado y cosmopolita, aquel que durante décadas ha seducido a quien sabe disfrutar del arte, la música y la buena mesa frente al mar de S'Agaró.
