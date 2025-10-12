Crítica de 'La empresa de sillas': el nuevo Gran Espectáculo del inigualable cómico Tim Robinson

'La empresa de sillas' Creadores: Tim Robinson y Zach Kanin Dirección: Andrew DeYoung Reparto: Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price País: Estados Unidos Duración: 30 min. (8 episodios) Año: 2025 Género: Comedia Estreno: 13 de octubre de 2025 (HBO Max) ★★★★

Tras el final de 'Larry David', 'Barry' o 'Insecure', HBO necesitaba incorporar nuevas series creadas y protagonizadas por nombres propios de la comedia actual. El primer gran reemplazo a esos clásicos es 'La empresa de sillas', nueva propuesta del inigualable Tim Robinson a medias con Zach Kanin, su antiguo compañero guionista en 'Saturday night live' y socio creativo en 'Detroiters' y la alucinada serie de 'sketches' 'I think you should leave', raro Objeto Visual No Identificado en el catálogo de Netflix.

En su esperado salto a HBO, Robinson encarna a William Ronald Trosper (solo el nombre ya es pura guasa), nueva iteración de su personaje más habitual: un tipo incómodo en su propio pellejo, sin grandes habilidades sociales y con serios problemas de manejo de la ira. Algo así como el Adam Sandler de 'Embriagado de amor' en modo más desatadamente cómico. No sabemos cómo accedió su estupenda mujer (Lake Bell) a casarse con él ni cómo han logrado su hija e hijo (Sophia Lillis y Will Price) convertirse en un par de jóvenes normales. Tampoco a quién se le ocurriría ascenderle en su empresa de desarrollo inmobiliario y hacerle liderar un proyecto de nuevo centro comercial con un coste de 50 millones de dólares.

Tim Robinson en una imagen de 'La empresa de sillas' / HBO

El claro camino ascendente de Trosper, que rima con tróspido, se tuerce después de su humillante caída durante una presentación laboral por culpa de una silla defectuosa. Otros habrían pasado página, pero los personajes de Robinson son demasiado orgullosos, o lo que suele ser lo mismo, frágiles. Si se equivocan, hacen lo imposible por reafirmarse a pesar de todo. Y si caen contra el suelo por culpa de una silla, buscan el modo de hacer pagar a la empresa que ha fabricado esa tragedia del mobiliario de oficina. Lo que Trosper no espera (como tampoco el espectador inteligente que no vea tráilers ni trate de conocer argumentos antes de tiempo) es destapar una conspiración de altos vuelos.

'La empresa de sillas' empieza como obra maestra de la comedia de la vergüenza ajena para luego deslizarse, a medida que Trosper avanza en sus pesquisas, hacia un ‘thriller’ tan absurdo como genuinamente intrigante. Secundarios como salidos del cine de gánsters de Scorsese (Joseph Tudisco) o los sueños extraños de Lynch (Joe Apelian, cuya primera aparición remite al Bob de 'Twin Peaks') invitan a sonreír con su mera presencia. Al mismo tiempo, el director Andrew DeYoung, quien ya trabajó con Robinson en 'Friendship', impone un tono de eficaz paranoia ayudándose del uso del montaje y el plano sonoro, incluyendo esa gran música firmada por Keegan DeWitt, hombre de confianza de Alex Ross Perry.

Pero si volvemos una y otra vez (y será difícil que alguien no lo haga) a 'La empresa de sillas' será, sobre todo, por ese espectáculo cómico andante llamado Tim Robinson. Todo en él es perfecto delirio: su forma de soltar cada línea de guion (en particular aquello de "estoy destapando una inmensa conspiración criminal"), lo imprevisible de su gestualidad extrema, sus brotes de histeria, o, detalle favorito de quien esto firma, ese baile absurdo en plano general al comienzo del cuarto capítulo.