El exlíder de la banda Lostprophets, condenado por pedofilia, muere asesinado en la cárcel

Ian Watkins, exlíder y cantante de la banda de rock galesa Lostprophets, murió el sábado asesinado durante un ataque en la prisión británica en la que cumplía condena por pedofilia.

Dos hombres de 25 y 43 años han sido arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial, de acuerdo con un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire (norte de Inglaterra).

Las autoridades confirmaron que habían acudido a las 09:39 de la mañana hora local (08:39 GMT) del sábado a la prisión de Wakefield tras recibir un aviso de que un prisionero había sido atacado.

Las autoridades detallaron que el varón agredido, que posteriormente fue identificado por los medios británicos como Watkins, de 48 años, fue encontrado con "lesiones graves" y fue declarado muerto en el acto, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

El músico fue condenado a 29 años de cárcel en diciembre de 2013 y otros seis años de libertad condicional, tras admitir una serie de delitos sexuales, entre ellos el intento de violación y agresión sexual de una niña menor de 13 años.

El cantante fue detenido tras la ejecución de una orden judicial por drogas en su domicilio de Pontypridd (sur de Gales) el 21 de septiembre de 2012, cuando se incautaron un gran número de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.

No era la primera vez que Watkins se veía involucrado dentro de un altercado en prisión, pues en agosto de 2023 también fue apuñalado y tuvo que ser trasladado al hospital, pero las heridas no pusieron en riesgo su vida.

Formada en 1997, la banda de rock galesa Lostprophets lanzó cinco álbumes de estudio en total, incluido un álbum número uno en el Reino Unido con 'Liberation Transmission' (2006) y otros dos sencillos que llegaron a los 10 primeros puestos de la lista de éxitos británica.