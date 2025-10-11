Paul Urkijo: "Hay más monstruos y mentiras en la luz que en la noche"

Su anterior largometraje, 'Irati', es la película en euskera más taquillera de la historia. ¿Le pesó esa presión a la hora de abordar un nuevo proyecto?

En realidad, no. 'Irati' gustó y mucha gente quiso verla, y eso es justamente lo que uno espera cuando hace una película. Pero yo no hago cine para competir contra mí mismo ni contra nadie. No pienso en esas cosas. Es posible que el buen funcionamiento de 'Irati' haya generado unas expectativas determinadas, pero no sé muy bien en qué se traduce eso, porque al fin y al cabo 'Gaua' la hemos hecho con menos dinero y menos tiempo.

No lo parece. La película tiene un empaque visual imponente. Ese empeño suyo en rodar en localizaciones naturales, ¿es una declaración de intenciones frente a la omnipresencia de los efectos digitales en el cine actual?

Esa puede ser una interpretación, pero es que creo de verdad que si quieres conseguir la textura realista que yo busco en mis películas tienes que filmar en escenarios reales. Soy muy cabezón con eso. En las localizaciones naturales, los planos respiran una realidad y una magia que el digital no te da. La escena final [un aquelarre bastante apoteósico] era tan compleja que no la podíamos filmar en un exterior real y lo que hicimos fue construir un bosque de 170 árboles. Era importante que todo fuera muy físico.

Sus rodajes ya tenían fama de ser complicados, con frío, lluvia, barro… Esta vez, además, ha decidido que todo suceda de noche.

Claro, tenía que ser así porque la noche es el centro de la película ['gaua' signfica 'noche' en euskera]. Ese ha sido uno de los retos más interesantes, hacer que la oscuridad se pudiera ver y que al mismo tiempo se presentara como algo denso e impenetrable.

En la película, la noche es el espacio del terror, pero también el de la libertad. ¿Van las dos cosas de la mano?

Pienso que sí. La norma, el poder, nos dice que hay que seguir el camino de la luz y que en la oscuridad no puede haber nada bueno, pero a veces uno necesita salir de ese camino supuestamente luminoso, entrar en la oscuridad y enfrentarse a sus miedos más profundos para poder ser libre de verdad. Eso es lo que le ocurre a Kattalin, la protagonista. Por otro lado, en la realidad las cosas más terribles suceden a plena luz. Piensa en la destrucción de Gaza. Hay más monstruos y mentiras en la luz que en la noche.

En todo su cine, ya desde los cortometrajes, hay una dignificación de todo aquello que el pensamiento ortodoxo tradicional ha presentado como funesto. Las brujas de 'Gaua' son mujeres libres que se reúnen para beber y contarse historias.

Desde hace ya unos años la bruja forma parte del pensamiento feminista como un símbolo de la mujer empoderada que se rebela contra la norma. Yo he crecido con esa idea. Y me interesaba mucho recoger todas las mentiras que fabricó la Inquisición en la época de la caza de brujas para reprimir a las mujeres -el culto a Satanás, las orgías, los infanticidios, la antropofagia...- y darle la vuelta a ese imaginario y presentarlo como una exaltación de la libertad. También de la libertad sexual y de las libertades identitarias, que hoy, siglos después, siguen estando reprimidas y amenazadas.

"La Inquisición de verdad sigue estando hoy en puestos de poder"

¿La Inquisición contemporánea está en las redes sociales?

En las redes sociales lo que hay es mucho inquisidorcillo diciéndole a los demás, y en especial a las mujeres, cómo tienen que comportarse y cómo tienen que usar sus cuerpos. Pero la Inquisición de verdad sigue estando en puestos de poder.

Después de tres películas explorando y dando a conocer los mitos y leyendas del folclore vasco, ¿no le apetece pasar a hacer algo radicalmente diferente? ¿O se considera un hombre con una misión?

Al final, son obsesiones que tienes. Yo empecé a hacer cine porque quería explicar esas historias y conocer más cosas de ese universo, que es tan rico. Amo la mitología de mi tierra y quiero transmitirla y también compartirla con la gente de fuera de Euskal Herria. Eso es algo que espero poder seguir haciendo. Pero también tengo otros proyectos, aunque siempre están conectados al fantástico, porque es un género muy poderoso que te da una libertad creativa enorme. Lo que sí veo como una misión es lo de rodar en euskera, que es mi lengua y es la lengua en la que quiero vivir.

¿Cuánto le debe su carrera al festival de Sitges?

Muchísimo. Como cineasta, yo soy un hijo de Sitges y lo digo con orgullo. Vine ya con mis primeros cortometrajes y aquí he presentado mis tres largometrajes. No se me ocurre un sitio mejor para hacerlo. El himno de Gaueko [figura que representa a la noche en la mitología vasca] dice: "La noche para los de la noche, el día para los del día". Sitges es para los de la noche.