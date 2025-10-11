40 años del Oso de Tous: ¿por qué la joya se ha convertido en un icono de moda y diseño pop?

Es cierto que hay bastantes osos famosos. Está Winnie the Pooh, Paddington, el Oso Yogui y su amigo Bubu, ambos residentes en el Parque Jellystone, y los Osos Amorosos. Quizá me deje alguno más, pero ninguno de ellos ha vestido con sus brillos en plata y oro las orejitas de millones de niñas recién nacidas, ni los dedos, muñecas y clavículas de mujeres adultas. Sí lo ha hecho el famoso Oso de Tous, que este 2025 cumple su 40º aniversario, convertido en un icono de moda y diseño pop, pues forma parte del imaginario colectivo en mercados y calles de todo el mundo.

Con motivo de esta oronda efeméride, y bajo el lema Happy Bear Day, la compañía joyera líder, fundada por la familia Tous en 1920, que hoy tiene 600 tiendas en todo el mundo, ha lanzado un logo conmemorativo -un 40 con el perfil de un oso en el cero- y, además, una edición especial con, claro, 40 Osos realizados con diferentes técnicas joyeras, así como con varios acabados y materiales, con ediciones especiales (para coleccionistas).

Con este lanzamiento se da el pistoletazo de salida a cuatro meses de celebraciones en todo el mundo que se extenderán hasta final de año.

Tous, además, está de enhorabuena porque acaba de fichar a la cantante Amaia Romero (Pamplona, 1999) como embajadora de la firma. La cantante se une así al equipo donde figuran otras celebridades como Clara Galle, Macarena Achaga y Esmeralda Pimentel.

Pero, ¿cuál es el origen del Oso?

Era 1985 y Rosa Oriol preparaba una colección de charms cuando, en el escaparate de una juguetería en Milán, vio un oso de peluche, y decidió convertirlo en joya. A su regreso al taller, trabajó con un joyero hasta que pudo reproducir su idea: un diseño sencillo, fácilmente replicable en planchas de oro y que representara el afecto de una forma universal e inusual en joyería. Ternura, diversión y espíritu joven, los pilares de la marca.

La decisión resultó atrevida, audaz e inesperada, y se lanzó al mercado como parte de una colección que incluía también un elefante, y más tarde un niño, una niña, un corazón, una casa, un coche y un búho. De todos ellos, fue el Oso el que más gustó entre la clientela.

Barcelona 92’

Paralelamente, ese mismo año, Tous se convirtió en retailer global. El Oso nació el mismo año en que la empresa abrió su primera tienda fuera de Manresa (Bages). Lo hizo en Lleida, confirmando el éxito del diseño. Y en 1989 llegó la primera apertura en Barcelona (en el Boulevard Rosa), a las puertas de los Juegos Olímpicos, lo que proyectaría la marca al mundo y elevó su Oso al estatus de icono.

Desde su nacimiento, el Oso ha sido reinterpretado en innumerables versiones, materiales y tamaños, adaptándose a las tendencias y colaborando con distintos creadores y artistas de todo el mundo. En 2017, uno de los primeros prototipos del Oso se incorporó a la colección del Museu del Disseny de Barcelona, honrando su legado como expresión artística y su gran popularidad a lo largo de los años.

Seis colgantes de la nueva colección conmemorativa por el 40º aniversario del Oso de Tous. / TOUS

En 2021, se sumó un nuevo Oso a la familia, el Bold Bear, una versión más audaz y en tres dimensiones del Oso clásico, una evolución que permite un juego creativo con materiales y tamaños y que tendrá también protagonismo en este 40º aniversario.

Hoy Tous está presente en 40 mercados en los cinco continentes, emplea a más de 4.000 personas y factura más de 500 millones de euros. Junto con su marca principal, también opera con la línea de alta joyería Tous Atelier y la firma de joyería experimental SUOT Studio.

Además, junto a la prestigiosa Elisava (la Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona), Tous impulsa la Cátedra Tous Creative Design Crafts, unos estudios únicos en España que tienen la voluntad de "fomentar la excelencia académica, la transferencia de conocimiento y la investigación en el ámbito del diseño y la creatividad".

La historia del joven aprendiz

Una historia llena de éxitos que comenzó en 1920, cuando el joven aprendiz Salvador Tous Blavi se inició en el mundo de la relojería en Montblanc, en Tarragona. Una década después, y junto a su esposa, Teresa Ponsa Mas, abre un pequeño taller de relojes en Manresa.

Salvador Tous Ponsa, hijo de Salvador Tous Blavi, da sus primeros pasos en 1953 en el negocio familiar con tan solo 12 años, siguiendo los pasos de su padre como aprendiz de relojero.

Salvadot Tous y su esposa Rosa Oriol, tras recibir el premio Líderes de Negocios del año 2016, otorgado por la Cámara de Comercio España-EEUU, el 13 de octubre de 2016, en Nueva York. / EFE / MIGUEL RAJMIL

En 1965, Salvador contrajo matrimonio con Rosa Oriol Porta. Ambos eran vecinos: la familia de Rosa Oriol regentaba la zapatería que estaba frente a la tienda de los Tous. El relevo generacional estaba asegurado, y en 1970 comenzaron a diseñar y crear joyas.

El gran salto llegó en 1985, de la mano del Oso. Es entonces cuando la marca se populariza gracias a su icónico símbolo.