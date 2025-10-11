Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Noche de Estrellas en La Gavina, con jazz en directo y cena

El edificio principal del Hostal de La Gavina.

El edificio principal del Hostal de La Gavina. / EP

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Gavina, en la Costa Brava, lanza una velada única donde el glamour de los años dorados se mezcla con la alta cocina y el jazz en directo. El recinto recupera el espíritu sofisticado de los grandes eventos de los años 60: luces suaves, copas elevadas, melodías envolventes… y una mesa que invita a quedarse. La cena la crean un trío estelar. Romain Fornell (1* Michelin) y Jose Pulido & Oriol Fernández (2**Repsol). Ellos diseñarán un menú elegante, provocador y lleno de matices. Además, se podrá disfrutar de una actuación en directo de Doc Scanlon’s Cool Cat Combo featuring Vocalist Sibyla. Scanlon (contrabajo y voz) nos trae el alma del swing en una actuación en vivo que recorre clásicos de Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Louis Armstrong o Peggy Lee. Todo con el encanto atemporal de piezas como “La Vie en Rose” o “Si Tu Vois Ma Mère”, banda sonora de Medianoche en París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas