Gastronomía
Noche de Estrellas en La Gavina, con jazz en directo y cena
La Gavina, en la Costa Brava, lanza una velada única donde el glamour de los años dorados se mezcla con la alta cocina y el jazz en directo. El recinto recupera el espíritu sofisticado de los grandes eventos de los años 60: luces suaves, copas elevadas, melodías envolventes… y una mesa que invita a quedarse. La cena la crean un trío estelar. Romain Fornell (1* Michelin) y Jose Pulido & Oriol Fernández (2**Repsol). Ellos diseñarán un menú elegante, provocador y lleno de matices. Además, se podrá disfrutar de una actuación en directo de Doc Scanlon’s Cool Cat Combo featuring Vocalist Sibyla. Scanlon (contrabajo y voz) nos trae el alma del swing en una actuación en vivo que recorre clásicos de Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Louis Armstrong o Peggy Lee. Todo con el encanto atemporal de piezas como “La Vie en Rose” o “Si Tu Vois Ma Mère”, banda sonora de Medianoche en París.
