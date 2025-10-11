Barcelona se llena de musicales: de ‘El fantasma de la ópera’ a ‘Tootsie’ y el regreso de ‘Germans de sang’

Esta temporada varios los títulos aspiran a atraer a los fans del género a Barcelona. Por ahora ya se han estrenado dos: ‘El fantasma de la ópera’ y 'L'amor venia amb taxi'. Muy pronto se estrenará 'Tootsie', nunca visto en España, y regresará la producción inglesa de 'The Rocky Horror Picture Show'. En diciembre llega una nueva versión de 'Germans de sang' y en febrero regresa 'Ànima', el aplaudida obra de creación que triunfó en el TNC. Ninguno de ellos planea estar toda la temporada en cartel como 'Mar i cel', el gran éxito de la última temporada de Dagoll Dagom que vuelve en versión cinematográfica. Será el próximo 28 de noviembre en los cines de Catalunya, con dirección de Paulí Subirá y música de la Orquesta Sinfónica del Vallès.

'El fantasma de la ópera' ha sido el primero en alzar el telón y está teniendo muy buena acogida del público con ganas de ver este gran clásico, una célebre obra de Andrew Lloyd Webber que no se había visto hasta ahora en la capital catalana. Esta lograda versión producida por Letsgo y Antonio Banderas cuenta con un reparto diferente al que lo estrenó en Madrid. Brillan Ana San Martín como protagonista femenina y Daniel Diges como fantasma con una partitura casi operística fantásticamente servida por Miquel Tejada al frente de 14 fantásticos músicos. El público sale encantado con esta versión en castellano con espectacular escenografía giratoria y varias sorpresas que mejor no explicar.

Una escena de 'El fantasma de la ópera' en el Teatre Tívoli. / Jordi Galderic Casademont

'El fantasma de la ópera' es una historia gótica de amor que muestra lo que ocurre delante y detrás de escena. El mundo del teatro también está en el centro del nuevo musical de La Cubana estrenado en el Romea. 'L'amor venia en taxi', un título de Rafael Anglada, es la obra que se ha propuesto montar un grupo el teatro aficionado protagonista. Es un homenaje a quienes contribuyeron a la recuperación del teatro en catalán durante el franquismo, como el Romea, donde se estrenó 'L'amor venia amb taxi'. El espectáculo cuenta con muchas alusiones a los artistas del Paral.lel y se recuperan números de Los Vieneses, Alady, la Bella Dorita con rápidos cambios de telones pintados artesanalmente y colorido vestuario. Hay un trabajo enorme en esta obra de La Cubana, compañía veterana con 45 años de historia y fieles seguidores. Aunque a su director Jordi Milán le da cierto apuro llamar musical a la pieza, el público sale impresionado por la versatilidad de la veintena de intérpretes. Hasta los músicos participan activamente y se integran en el montaje. Un acierto.

'Tootsie', basado en el filme del mismo título que protagonizó Dustin Hoffmann y transformado en musical por Robert Horny y David Yazbek, se estrena el día 22 en el Teatro Apolo en castellano. Nunca se ha visto en nuestro país y sube a escena gracias al empeño, casi obsesión, del director y productor Bernabé Rico, fan del filme que debuta en el género musical y en Barcelona. El mundo del teatro también es protagonista en este musical que acaba de empezar las funciones previas. Cuenta con un fantástico reparto en el que Iván Labanda asume en el exigente doble rol de Michael y Dorothy; Diana Roig es Julie, la actriz amiga de Dorothy y Ricky Mata encarna al compañero de piso de Michael y es 'cover' del protagonista.

"Labanda es un actor todoterreno. Ha entendido mi código y ha aportado muchísimo", dice Rico. En esta "sitcom musical" más allá del reto vocal de cantar como una mujer, los constantes cambios de vestuario y caracterización suponen todo un desafío para Labanda. "Lo más difícil es la deconstrucción del personaje de Michael sin perder la credibilidad, entendiendo que es una comedia frenética y con un ritmo endiablado", dice el actor. 'Tootsie' explica la historia de un actor que ante las dificultades para trabajar se lanza a por un papel femenino travestido como mujer y no solo lo consigue sino que se convierte en una estrella de Broadway (en el filme triunfaba en la tele). "Las canciones son preciosas", destaca Roig. Y más interpretarlas con una orquesta once músicos que se ven en escena, algo poco frecuente.

Sexo, sangre y alma

Tres musicales regresan esta temporada. El Coliseum acoge por segundo año consecutivo 'The Rocky Horror Picture Show', una producción del West End en inglés que este año cuenta con un aliciente extra: Jason Donovan en el rol de Frank-N-Furter. Desde el próximo 23 de noviembre y hasta el 2 de noviembre el cantante australiano que triunfó en el pop entre los años 80 y 90 aportará su amplia experiencia en el personaje de loco científico transexual. Seguro que quienes se enamoraron de Donovan cuando eran adolescentes alucinarán con su transformación en esta producción gracias a la cual conoció hace años conoció a su mujer.

El esperado regreso de 'Germans de sang' que llegará al Condal con una nueva producción dirigida por Daniel Anglès a partir del 10 de diciembre. Anglès cuenta con un potente elenco liderado por Mariona Castillo, Albert Salazar y Roc Bernadí en esta nueva versión del musical de Willy Russell que triunfó en 1994 en el mismo teatro. Y otro musical imperdible es 'Ànima'. La aplaudida obra de creación en catalán con aires de Broadway que inauguró el TNC la pasada temporada recalará en el Tívoli a partir del 20 de febrero. El mundo de la animación en el Hollywood de los años 30 enmarca esta historia protagonizada por Paula Malia que interpreta a una joven que sueña con dibujar y no solo dedicarse a colorear, lo máximo que podían hacer las mujeres en los estudios en aquella época.