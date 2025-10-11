Madrid arranca la temporada con 16 musicales, casi un tercio de las butacas teatrales

Madrid presenta muchos estrenos entre los con 16 musicales que animarán la cartelera esta temporada. Según el Anuario de Turismo de la Ciudad de Madrid 2024, casi un tercio de las butacas de sus teatros se dedican a musicales. La capital reunirá algunos de los grandes títulos del panorama internacional para todo el público como 'Cenicienta, el musical' (Teatro Coliseum), 'Wicked' (Nuevo Teatro Alcalá) y 'Oliver Twist, el musical' (Teatro La Latina). Otros estrenos son 'Houdini, el musical mágico' (Teatro Calderón) basado en la vida del célebre ilusionista y 'Buscando a Audrey. The Musical' (Teatro Espacio Audrey), un híbrido entre el cine y el musical es un homenaje a Audrey Hepburn, una actriz con una vida de película que pasó de bailarina a icono de Hollywood. Su hijo Sean lo coproduce y la banda sonora es de Fernando Velázquez.

'El Rey León' (Teatro Lope de Vega) sigue con su incombustible éxito y en noviembre regresa el clásico 'Los Miserables' (Teatro Apolo). 'Cabaret, el musical (Teatro Albéniz), otro clásico, se presenta con una propuesta inmersiva y 'The Book of Mormon' (Teatro Rialto) se mantiene en cartel por tercera temporada y 'Los pilares de la Tierra' (Edp Gran Vía), estrenado el año pasado, también vuelve con nuevo reparto.