Thomas Ostermeier: "El 95% del teatro es una mierda, como en la vida, solo hay un 5% que vale la pena"

Thomas Ostermeier es el primer director internacional que desembarca en la nueva edición del festival Temporada Alta este sábado con una radical versión de 'Hamlet' que ha conquistado al público en numerosos países. Estrenado en la Schaubühne de Berlín en 2008, esta versión más física y desgarrada del texto de Shakespeare, terriblemente actual y con Lars Eidinger como protagonista, indaga no solo en la corrupción y el poder sino también en el mundo del teatro. Cada generación reescribe a su manera a Shakespeare. Ostermaier lo hace desde la visceralidad, con toques de humor negro y una moderna puesta en escena que incluye filmaciones. Completan el reparto Urs Jocker, Magdalena Lermer, Konrad Singer, Robert Beyer y Damir Avdic.

Diecisiete años después de su estreno el montaje, que hace años se vio en el Lliure llega por primera vez al Teatre Municipal de Girona. El rol protagonista lo interpreta Lars Eidinger, el mismo actor que ha defendido siempre el rol desde su estreno. "Lo tiene en propiedad. Siempre ha dicho que lo interpretaría hasta su muerte", ha recordado Ostermeier en u encuentro con periodistas en Barcelona. Lo que ocurre es que ya no forma parte de la compañía ajustar su agenda y la de los demás ha sido complicado. Respecto a Hamlet, su visión del personaje no tiene nada de romántico: "Es un malcriado y está tan podrido como el resto".

Provocador y gurú del teatro contemporáneo del siglo XXI a su pesar, se niega a considerar su montaje de 'Hamlet' como una obra de referencia. Con solo seis actores que doblan la mayoría de personajes y la acción trasladada a nuestros días, sigue provocando fascinación. Para Ostermaier "no hay nada que se acerque más a la realidad que el teatro pero mantengo una relación de amor y odio con él". Lamenta que el buen teatro no abunde. "El 95% es una mierda, como en la vida solo hay un 5% que vale la pena". Así de claro habla sigue hablando a sus 57 años y reconoce sin problemas que con el tiempo "me he vuelto más burgués y conservador, lo que todos soñamos", dice con una media sonrisa sospechosa.

Un momento de 'Hamlet' con puesta en escena de Ostermeier. / Thomas Aurin

'Hamlet', que ya montó en el Teatre Lliure, fue su segundo Shakespeare tras 'Sueño de una noche de verano'. Después ha dirigido otros como 'Ricardo III' y 'Otelo'. Le encanta sumergirse en los clásicos y acercarlos al público de hoy. "Soy de la vieja escuela de esos que siguen descubriendo cosas nuevas en el texto, intentando ver todas las diferentes perspectivas que ofrece". Y a diferencia de otros famosos directores como Bob Wilson o de Frank Castorf, que justo hace pocos días ha estrenado un 'Hamlet'. "Su obra es más Castorf que Shakespeare. Muestra su visión del mundo mientras que yo intento entender qué nos dice hoy el texto".

Lo que le gusta de Shakespeare es "no hay mensaje en sus obras". Y añade: "Shakespeare muestra el abismo de la vida". Y no es extraño que sus obras sigan vigentes e interesen "dada la tragedia de la humanidad en la que vivimos", destaca el director alemán ve muchos paralelismos entre la época actual y la isabelina en las que vivió el bardo.