Mariana Enríquez llega al cine con 'La virgen de la tosquera', la 'Carrie' del extrarradio bonaerense

En Argentina se llama 'tosqueras' a las lagunas artificiales que se forman por la acumulación de agua freática y de lluvia en lugares en los que se ha excavado para extraer la 'tosca', un tipo de tierra rojiza muy apreciada en la construcción por su alta resistencia. Son lugares muy hermosos pero a la vez muy peligrosos, porque sus suelos pantanosos y las corrientes que genera la diferencia de temperaturas pueden ejercer un efecto de succión para el bañista, de ahí que se las conzoca con el nombre de 'piletas de la muerte'. 'La virgen de la tosquera', la película de Laura Casabé que adapta por primera vez al cine el poderoso y perturbador universo literario de Mariana Enríquez y que se presenta ahora en el Festival de Sitges después de pasar por Sundance, posee también esa inquietante combinación de belleza sensual y amenaza siniestra.

Basada en dos relatos del libro 'Los peligros de fumar en la cama' (Anagrama, 2009) –'El carrito' y 'La virgen de la tosquera'-, la película de Casabé transcurre en un suburbio de las afueras de Buenos Aires en un caluroso verano poco después del estallido de la brutal crisis de 2001, la del 'corralito' y el 'cacerolazo', entre cortes de luz y de agua, saqueos y piquetes. Un paisaje de violencia social que conecta con la violenciaque se desata en el interior de la protagonista, Natalia (espléndida Dolores Oliverio), cuando su novio, Diego, empieza a coquetear con Silvia, una chica mayor con ínfulas cosmopolitas. "Me interesaba explorar esa idea de que, en momentos de crisis, cualquier situación de apariencia cotidiana se puede transformar en un estallido de violencia", apunta la directora, que en 2020 ganó en Sitges el premio a la mejor dirección por 'Los que vuelven'.

La maldición de la crisis económica

Además de su potencia visual y de un clímax algo apresurado que hace pensar en 'Carrie' por la mezcla de rabia adolescente y poder paranormal -"Natalia es la Carrie del Conurbano", bromea Casabé, aludiendo al nombre que recibe el extrarradio de Buenos Aires-, tal vez lo más destacado de 'La virgen de la tosquera' sea el retrato entre realista y sobrenatural de una sociedad en tensión permanente que se ha acostumbrado a convivir con la incertidumbre y la precariedad. "En el relato 'El carrito', Mariana [Enríquez] trata la crisis económica como una maldición del más allá -señala la directora-, y a mí esa voluntad de construir mitología de género a partir de nuestra realidad más próxima me parece fascinante".

La cineasta argentina Laura Casabé, en Sitges. / Siu Wu / EFE

Esa maldición "cíclica" de la crisis en Argentina cayó también sobre este proyecto, que estuvo a punto de naufragar por las dificultades de financiación. "Nos pilló en un momento de muchísima vulnerabilidad y desamparo, con la llegada del nuevo Gobierno [de Javier Milei] y con la inflación disparada. En ese contexto, fue difícil sacar la película adelante, pero nos salvó la coproducción internacional" (la productora barcelonesa Mr. Miyagi Films participa en el filme).

'La virgen de la tosquera', cuyo estreno en España está previsto para principios de 2026, abre la puerta a un universo, el de las adaptaciones al audiovisual de obras de Mariana Enríquez, que se presume fértil y estimulante. "Sus relatos son muy cinematográficos porque incorporan muchas referencias, son muy pop, y además la propia Mariana escribe desde un bagaje cinéfilo muy amplio", dice Casabé. Por el momento, la plataforma Netflix ya ha anunciado un proyecto encabezado por el chileno Pablo Larraín para convertir en una miniserie de cuatro episodios el cuento 'Mis muertos tristes', incluido en el volumen 'Un lugar soleado para gente sombría' (Anagrama, 2024).