Dagoll Dagom, Marcos Morau, Tarta Relena, Mari Chordà y los castellers de Vilafranca, Premis Nacionals de Cultura 2025

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ha anunicado hoy los Premis Nacionals de Cultura 2025 en el Circ Cric en Sant Esteve de Palautordera. Los galardonados son: la compañía de teatro Dagoll Dagom, la formación musical Tarta Relena, la artista plástica Mari Chordà, el coreógrafo Marcos Morau y los Castellers de Vilafranca.

La compañía Dagoll Dagom ha sido premiada por su trayectoria de 50 años de carrera haciendo producciones teatrales y audiovisuales. Fundada por Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella y Miquel Periel, se despidieron de los escenarios por todo lo alto en un espectáculo especial en el Festival Grec. Su última representación de 'Mar i cel', uno de sus muchos clásicos, superó el curso pasado el millón de espectadores y sigue en cartel en Barcelona. A finales de noviembre se estrenará la versión cinematográfica.

En el caso del grupo Tarta Relena, las dos jóvenes han sido premiadas por su propuesta musical, en la cual exploran distintos estilos de músicas vocales, usando la zona del Mediterráneo como referencia desde el griego más antigo a la electrónica más vanguardista. Marta Torrella y Helena Ros introducen nuevos lenguajes musicales y escénicos, pero siempre partiendo de materiales clásicos.

La artista plástica Mari Chordà ha sido galardonada por la calidad de su aportación artística y por su compromiso cívico y cultural como impulsora de proyectos socioculturales y feministas. En su arte se reivindica la libertad a través de la belleza y la normalización del cuerpo femenino. El Macba le dedicó en 2024 una retrospectiva que consiguió que las nuevas generaciones conocieran su obra, positiva, llena de color y con mensaje inequívocamente feminista. Vivió en París entre 1965 y 1967, donde su obra se impregnó de colorismo y formas sinuosas, en diálogo con el nuevo realismo y el pop art. Exploró temas como la sexualidad y la maternidad, anticipándose al feminismo de los setenta. Como activista y feminista, ha participado en numerosos proyectos colectivos, como Lo Llar, en Amposta en 1968, o el bar-biblioteca feminista La Sal, un local único en España como punto de encuentro donde compartir y recibir asesoramiento legal y sanitario, del que después surgiría una editorial homónima, activa de 1978 a 1990, para visibilizar la escritura hecha por mujeres.

Marcos Morau, coreógrafo reconocido y muy solicitado últimamente, ha sido premiado por su aportación al lenguaje de la coreografía y de movimiento, combinando la danza con elementos visuales, escenográficos y narrativos. Morau es el fundador de la compañía de baile La Veronal, aclamada internacionalmente. Premio Nacional de Danza, Morau acaba de estrenar la temporada del Teatre Nacional de Catalunya con una versión libre de 'La mort i la primavera' de Mercè Rodoreda que pudo verse antes en la Biennal de Venecia. El año pasado debutó en el Liceu con 'Afanador'.

Los Castellers de Vilafranca han sido premiados por ser uno de los referentes más importantes de la cultura popular catalana. Actualmente, la colla está formada por más de mil personas de todas las edades y destaca por su innovación técnica a la hora de realizar los castells y por el cuidado al bienestar emocional de sus miembros. Con la camisa verde como símbolo inequívoco de identidad, y con sede en Cal Figarot, la colla se ha convertido en un referente absoluto dentro del panorama casteller, por su trayectoria, exigencia técnica y espíritu innovador. Con sus más de setenta y cinco años de vida, los Castellers de Vilafranca han sido protagonistas de grandes hitos castellers, como el consecución del primer castillo de diez pisos de la historia.