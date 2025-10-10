Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al músico Sergi Cochs, alma de Actúa Ayuda Alimenta

El músico ha fallecido a los 53 años. Durante la pandemia cuidó de los más desfavorecidos del sector cultural.

El músico ha fallecido a los 53 años. Durante la pandemia cuidó de los más desfavorecidos del sector cultural. / EPC

Marta Cervera

Marta Cervera

Barcelona
La cultura ha perdido a Sergi Cochs, un músico solidario que durante la pandemia impulsó la plataforma Actúa Ayuda Alimenta (AAA) para ayudar con comida y atención a muchos trabajadores del sector cultural. Cochs falleció el pasado martes en Barcelona a los 53 años a causa de un cáncer. Técnicos y artistas de diferentes disciplinas agradecieron la iniciativa que alertó de la precariedad del sector.

En Linkedin se presentaba así: Al frente de AAA Cultura, apoyando a las personas que hacen que la Cultura exista. Desarrollo negocio para Fundaciones y ONG en 'Sterck Client Centric'. Comunicador, entusiasta hasta límites insospechados.

La plataforma AAA fue reconocida con el Premio González Sinde 2020 de la Academia del Cine, que premia la utilización del cine para fines sociales. Durante la pandemia la fundación repartió alimentos a 3.500 personas vinculadas a la cultura. Convirtieron el vestíbulo del Teatre Lliure, entre otros lugares, en espacio desde el cual organizar las cestas de comida que llevaban. Su iniciativa contó con el apoyo de voluntarios entre quienes estuvieron Catherine Allard, directora de la aclamada compañía de posgraduados IT Dansa y la actriz Nora Navas, cofundadora de Actúa Ayuda Alimenta.

También recibió el Premi Alícia de Projecte Social de la Academia Catalana de la Música, que ha lamentado su pérdida a través de redes sociales, como también ha hecho la Academia de Cine. Aunque Cochs ya no está quedará para siempre el recuerdo de su humanidad y su defensa de una vida digna para quienes trabajan en el sector de la cultura. También quedan sus canciones, como las que grabó en su primer disco en solitario 'Más brillante que el mismo sol' (2017). El entusiasta y luchador músico deja un hijo, el joven actor de 18 años Neken Cox.

Adiós al músico Sergi Cochs, alma de Actúa Ayuda Alimenta

Thomas Ostermeier: "El 95% del teatro es una mierda, como en la vida, solo hay un 5% que vale la pena"

Dagoll Dagom, Marcos Morau, Tarta Relena, Mari Chordà y los Castellers de Vilafranca, Premis Nacionals de Cultura 2025

Luis Landero, en el videopódcast del suplemento ABRIL: “Los escritores antes tenían una autoridad intelectual”

Richard Ashcroft, confesiones de mediana edad y declaraciones de amor en su regreso con 'Lovin’ you'

‘Together’: cuando la unión total en pareja se convierte en una pesadilla

De Barcelona a Nueva York: la aventura americana de Joan Miró

Mariana Enríquez llega al cine con 'La virgen de la tosquera', la 'Carrie' del extrarradio bonaerense

