Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno de cine

Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha

Un fotograma de 'Jugar con fuego'

Un fotograma de 'Jugar con fuego' / EPC

Desirée de Fez

Desirée de Fez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Jugar con fuego

Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin

Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon

Estreno: 10/10/25

Puntuación: * * *

Vincent Lindon ganó la Copa Volpi al mejor actor en el festival de Venecia el año pasado por esta película. Un dato así no es necesario en una crítica, pero en este caso no resulta tan accesorio porque permite poner el foco en lo más interesante de 'Jugar con fuego': Lindon. Todo pasa a través de él y es él quien compensa con su apabullante interpretación los desajustes de la película.

El actor encarna a un hombre viudo que descubre que uno de sus dos hijos, un chaval de 22 años, se ha unido a un grupo de ultraderecha. Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, 'Jugar con fuego' pone sobre la mesa varios temas, cada uno más importante, relevante y, por desgracia, de actualidad: el auge de la extrema derecha, el efecto que tiene sobre los más jóvenes y, sobre todo, nuestra responsabilidad como sociedad al respecto. Pero, en vez de abordarlos desde la distancia, lo hace desde lo íntimo, a través del vía crucis de un hombre que no reconoce a su propio hijo y no sabe hasta qué punto es responsable de la distancia insalvable entre ambos.

En 'Jugar con juego' hay decisiones un poco efectistas de dirección y escritura (el texto resulta algo artificial en algunos momentos), pero quedan compensadas por la maestría con la que Lindon abraza, con una mezcla desarmarte de humanidad y dolor, los dilemas de su personaje. Un personaje que carga a sus espaldas el peso de una realidad que nos afecta a todos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  2. Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
  3. Downton Abbey: el fenómeno de masas sobre la aristocracia británica se despide 15 años después con ‘El Gran Final’
  4. Bestial' baja en su segundo día de emisión con su cambio de horario
  5. La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana
  6. Los 5 momentos clave del caso Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva: del fallecimiento a las incógnitas en torno al suceso
  7. Un triple para TV3
  8. Muere el actor Javier Manrique a los 56 años

De la frase infinita al plano secuencia: Krasznahorkai y Béla Tarr, algo más que almas gemelas

De la frase infinita al plano secuencia: Krasznahorkai y Béla Tarr, algo más que almas gemelas

László Krasznahorkai, maestro del apocalipsis, gana el Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai, maestro del apocalipsis, gana el Nobel de Literatura 2025

Aronofsky da tumbos por su violenta versión de ‘Jo, qué noche’ en 'Bala perdida'

Aronofsky da tumbos por su violenta versión de ‘Jo, qué noche’ en 'Bala perdida'

László Krasznahorkai, maestro del apocalipsis, gana el Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai, maestro del apocalipsis, gana el Nobel de Literatura 2025

De 'Los pilares de la tierra' a Stonehenge: Ken Follett regresa con 'El círculo de los días'

De 'Los pilares de la tierra' a Stonehenge: Ken Follett regresa con 'El círculo de los días'

Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha

Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha

Los editores en catalán del Nobel Krasznahorkai: "Tiene aura de autor maldito y difícil, pero no lo es. ¡Es un genio!”

Los editores en catalán del Nobel Krasznahorkai: "Tiene aura de autor maldito y difícil, pero no lo es. ¡Es un genio!”

El Premio Nobel del Literatura 2025 László Krasznahorkai en 7 libros

El Premio Nobel del Literatura 2025 László Krasznahorkai en 7 libros