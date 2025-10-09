¿Quién ganará el Nobel de Literatura 2025? Todo apunta a un "hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés"

Este jueves 9 de octubre y, a este paso, futuro día de san Haruki Murakami 'el resignado', las puertas de la Academia Sueca se abrirán de nuevo para anunciar el ganador del Nobel de Literatura y muy mal se han de dar las cosas para que el nombre pronunciado por Mats Malm, secretario permanente de la academia, no sea el del Gerald Murnane. O eso es, por lo menos, lo que creen (y monetizan) las casas de apuestas, que llevan semanas situando al venerable escritor australiano, "el mejor escritor en lengua inglesa del que la mayoría nunca ha oído hablar", según 'The New York Times', en lo más alto de sus tradicionales quinielas.

Junto al octogenario autor de 'Las llanuras', sospechoso habitual en las últimas ediciones, otros clásicos de peso como el húngaro László Krasznahorkai, retratista del apocalipsis a cámara lenta y colaborador habitual del cineasta Béla Tarr; el rumano Mircea Cărtărescu, que acaba de suspender un viaje que tenía previsto la semana del Nobel a Arequipa por "agotamiento físico y mental"; y el esquivo Thomas Pynchon, último posmoderno americano en pie y clásico de estreno gracias a la edición en Estados Unidos de 'Shadow Ticket', su última novela.

Ya sea por pura guasa, por maldad o por el convencimiento entusiasta de que a la millonésima va la vencida, ahí sigue también Haruki Murakami, carne de meme que, según la casa de apuestas Nice Odds, se quedaría a un paso de acariciar podio. Por delante, una irrupción sorprendente, la de la mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del premio Pulitzer por 'El invencible verano de Lilianiana'.

Según Björn Wiman, jefe de la sección de Cultura del diario sueco 'Dagens Nyheter' y oráculo más o menos infalible a la hora de ungir a posibles ganadores, los 10 millones de coronas suecas (unos 980.000 euros) de este año deberían ser para "un hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés". Un pronóstico basado en la implacable alternancia hombre-mujer que se viene repitiendo desde 2017 y en las coyunturas sociopolíticas, lingüísticas y geográficas que acaban definiendo el escalafón.

Si hacemos caso a Wiman, tanto Murnane como Pynchon tendrían serias opciones de llevarse el galardón. No así, sorpresa, Murakami. Tampoco Enrique Vila-Matas, el único español que se ha colado en las quinielas y que, en algún tipo de extraña carambola metaliteraria, dedicaba uno de sus últimos artículos a Murnane.

Posmoderno y tapado

La china Can Xue, favorita en las últimas ediciones, la también australiana Alexis Wright, el anglo-indio Salman Rushdie, el francés Michelle Houellebecq, la antiguana Jamaica Kincaid, el argentino César Aira y la canadiense Anne Carson completan la lista de autores con (aparentemente) más opciones de recoger el testigo de la surcoreana Han Kang. Cierran el inventario, casi a modo ornamental, Stephen King, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates y, quien sabien si honor a los seguidores de la escuela Bob Dylan, Paul Simon.

Ninguna casa de apuestas, sin embargo, puja por el que según Wiman es uno de los grandes favorito a llevarse el Nobel: el suizo Christian Kracht, considerado una de las figuras clave de la literatura posmoderna en alemán, lengua en la que ha escrito novelas como 'Faserland', 'Imperium' y 'Eurotrash'. En declaraciones a AFP, Wiman dejó caer como si nada que muchos miembros de la Academia Sueca, los encargados de otorgar el premio, estuvieron presentes "en primera fila" el pasado 27 de septiembre durante la charla que Kracht ofreció en la feria del libro de Gotemburgo.

La fiabilidad de estas quinielas, en cualquier caso, es más que cuestionable: el año pasado casi nadie reparó en Han Kang, cuando ganó Jon Fossé la favorita era Can Xué y en 2022 Annie Ernaux era una más entre Maryse Condé, Liudmila Ulítskaya, Jamaica Kincaid y Elena Poniatowska. Lo único que se repite año tras año es que acaba el día y el teléfono de Murakami, ay, sigue sin sonar.