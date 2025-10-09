'Miró en EEUU' bucea en las influencias entre artista catalán y creadores norteamericanos

La Fundació Miró acoge 'Miró en Estados Unidos', una gran exposición que refleja la influencia mútua entre el arte del creador catalán y artistas norteamericanos. Obras de Louise Bourgeois, Aleksander Calder, Helen Frankenthaler, Arshile Gorky, Jackson Pollock y Mark Rothko dialogan con piezas de Miró en esta interesante muestra que se puede visitar hasta el próximo 22 de febrero. La exposición, que forma parte del programa del 50 aniversario de la Fundació Miró, consta de 138 pinturas, grabados, esculturas, dibujos, filmes y material de archivo que ofrecen una visión inédita de lo que significó para Miró su contacto con EEUU.

'Miró en Estados Unidos' cuenta con destacadas piezas procedentes de colecciones europeas y norteamericanas privadas y de grandes museos. Hay obras de 49 artistas que trabajaban en EEUU y algunas de ellas se ven en España por primera vez. Por ejemplo, 'Las estaciones', un colorido cuadro de grandes dimensiones de Lee Krasner, o el diseño de 'Pintura mural, 20 de marzo 1961' de Miró. La exposición cuenta también con 'Number 14' (1951), una obra de Pollock en blanco y negro que impresionó a Miró en una exposición en París en 1952, así como una obra de Baziotes, 'Night mirror' (1947), uno de los artistas del expresionismo abstracto nortemaericano que sorprendió a Miró "por su energía y vitalidad".

Una joven oberva la serie de Joan Miró 'Constellationes' pochoirs. / JORDI COTRINA / EPC

"Esta exposición ofrece una visión diferente de la obra de Joan Miró y de su relación con los artistas americanos", ha señalado Marko Daniel, director de la Fundació Miró, junto al comisario de la muestra Matthew Gale, que también ha contado con la colaboración de Dolors Rodríguez Roig y de Elsa Smithgall de The Phillips Collection de Washington, donde la muestra recalará en primavera, del 21 de marzo al 5 de julio.

Para Daniel, "el sueño americano le permitió a Miró descubrir un contexto de posibilidades, libertad, democracia y esperanza" en contraste con la dura situación en la España de Franco. La muestra destaca la libertad formal y el espíritu experimental que definen a Miró. También visibiliza a artistas femeninas que tuvieron que firmar sus obras con nombres masculinos para ser reconocidas. Es el caso de Henrieta Myers, que se dio a conocer como Peter Miller, entre otras.

Siete viajes

Miró realizó siete viajes a EEUU entre 1947 y 1968. La primera sala de la exposición permite observar de forma conjunta las dos primeras obras de Miró que se vieron en EEUU: 'Le renversement' (1924) y 'Pintura' (1926), que se exhibieron en el Brooklyn Museu en 1926. En la misma sala se capta la influencia que las 'Constelaciones' mironianas causaron en otros artistas como Perle Fine, de quien se expone 'Polyphonic'. Los guaches de 'Constelaciones' se expusieron en Nueva York en 1945 y en la exposición se muestra en otra sala los 22 'pochoirs' sobre papel datados en 1959 que, al igual que 'Constelaciones', fueron concebidos para poder ser observados desde ambas caras, que es tal y como se presentan.

La obra de la artista de Lee Krassner, 'The seasons', 'Las estaciones'.. / Jordi Cotrina / EPC

El marchante Pierre Matisse, hijo del famoso pintor, fue el primero en organizarle exposiciones individuales a Miró a partir de 1930. El Moma le dedicó dos retrospectivas: la primera en 1941, a la par con otra de Dalí, y la segunda, en 1959.

Miró, amigo de Alexander Calder y Josep Maria Sert, exiliado en EEUU, viajó por primera vez a EEUU en 1947 con el encargo de crear un mural para el Hotel Terrace Palace y más adelante llegaron encargos de esculturas de grandes dimensiones en Houston y Chicago.

Su aterrizaje en Nueva York le conectó con un vibrante panorama donde exploró nuevas técnicas de grabado en el Atelier 17. Allí trabajó junto a artistas como Minna Citron y Alice Trumbull Mason. Dos cuadros de Miró 'Le soleil rouge' (1948) y 'Le diamant sourit au crépuscule' (1947) acompañan otras obras de creadores de EEUU de este periodo. Durante su estancia constató que Nueva York había tomado el relevo a París como capital del arte.