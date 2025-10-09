La Franz Schubert Filharmonia vuelve a Barcelona con 10 conciertos imprescindibles en el Palau de la Música Catalana

La Franz Schubert Filharmonia ha conseguido, durante sus dos décadas de existencia, posicionarse como una de las formaciones orquestrales más prestigiosas del panorama musical. Bajo la batuta de su director, Tomàs Grau y con una nueva generación con los mejores músicos del país, esta temporada celebrará sus 20 años con una programación hecha a la medida para la ocasión en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Acompañarán a la orquesta personalidades de la escena internacional como el violinista Joshua Bell, la pianista Ana Fedorova o el legendario director Leonard Slatkin.

En total, la formación catalana ofrecerá diez conciertos con figuras internacionales como Joshua Bell, Midori, Anna Fedorova o el legendario director Leonard Slatkin, que presentarán un viaje musical por las partituras de Mahler, Chaikovski, Brahms, Ravel, Puccini, Sibelius, Philip Glass y Falla, entre otros.

Tomàs Grau, director de la Franz Schubert Filharmonia / Cedida

Del 19 de octubre hasta el 2 de junio en el Palau de la Música Catalana

El domingo 19 de octubre debutará el virtuoso violinista Paul Huang, ganador del prestigioso Avery Fisher Career Grant con el cautivador 'Concierto para violín' de Korngold. El concierto se completará con la conmovedora ‘Patética’ de Chaikovski bajo la dirección de Tomàs Grau.

Gracias a la relación institucional entre la Franz Schubert Filharmonia y la 'Orquesta Sinfónica Simón Bolívar', estas dos formaciones se presentarán el miércoles 12 de noviembre bajo la batuta de su director, Tomàs Grau, para interpretar juntos la 'Sinfonía nº 2 de Mahler'. Acompañados por el impresionante Coro Nacional de Colombia y las voces de Katja Maderer y Martina Baroni, este evento celebrará el 20 aniversario de la fundación de la Franz Schubert Filharmonia.

La Segunda Sinfonía de Mahler será uno de los eventos culminantes de la Temporada acompañados por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Coro Nacional de Colombia, junto con la conmemoración del centenario de Turandot, que interpretarán el día exacto en el que se estrenó hace cien años, sumándose así a las celebraciones mundiales de esta obra monumental.

Tras deslumbrar al público con su memorable debut en el 2024, la fascinante pianista ucraniana Anna Fedorova volverá el domingo 14 de noviembre para interpretar el concierto que la llevó a la fama, el majestuoso 'Concierto para piano nº 2' de Rajmáninov. En la segunda parte, bajo la batuta del carismático director noruego Rune Bergmann, la orquesta desplegará toda la fuerza y la belleza de la monumental 'Sinfonía nº 5 de Sibelius'.

Anna Fedorova / Cedida

El domingo 18 de enero la carismática violinista Leticia Moreno volverá a su temporada para interpretar el 'Concierto para violín nº 1' de Philip Glass. Seguidamente el maestro Tomàs Grau dirigirá las danzas sinfónicas de 'West Side Story'.

La extraordinaria pianista Yulianna Avdeeva, primera mujer en ganar el prestigioso 'Concurso de piano Frédéric Chopin' en más de 40 años, debutará el domingo 8 de febrero interpretando el majestuoso 'Concierto para piano nº 1' del mismo Chopin. En la segunda parte la orquesta se adentrará en la efervescente y suntuosa orquestación de 'Daphnis et Chloé' y el siempre fascinante 'Bolero de Ravel'.

Tras el impacto de su debut en 2023 con la Franz Schubert Filharmonia, Joshua Bell volverá el miércoles 11 de febrero para ofrecer un recital único y exclusivo para el público. Una selección de las sonatas para violín y piano que más han marcado su carrera.

Joshua Bell / Cedida / Shervin Lainez

El legendario director de orquesta Leonard Slatkin, que celebra su 80 aniversario, se pondrá al frente de la orquesta el domingo 22 de marzo para ofrecer la brillante 'Sinfonía nº 94' de Haydn, ‘La Sorpresa’ y la monumental 'Sinfonía nº 9' de Schubert, ‘La Grande’.

El 25 y 27 de abril, fecha exacta del centenario del estreno de la ópera 'Turandot', conmemoraremos este evento histórico. El maestro Tomàs Grau liderará un excepcional elenco de artistas con una versión semiescénica, llena de fuerza y emoción.

En la que será su tercera visita, Midori interpretará el domingo 17 de mayo el 'Concierto para violín' de Mendelssohn junto al debut del prestigioso director Robert Treviño, que dirigirá la poderosa 'Sinfonía nº 5' de Chaikovski.

Midori / Cedida

La temporada cerrará el miércoles 2 de junio con un programa evocador dedicado a las noches musicales junto a la pianista Judith Jáuregui y la directora Lina González-Granados interpretando a la encantadora Noches en los jardines de España de Manuel de Falla, la fascinante 'Scheherazade' de Rimsky-Korsakov y la fulgurante 'This Midnight Hour' de la compositora inglesa Anna Clyne.

20 años de éxitos

Nacida en 2006, la Franz Schubert Filharmonia ha destacado siempre por su calidad artística, la versatilidad de sus programas y un sonido calificado por Grau como “mediterráneo”. Junto a ella han colaborado solistas como Anne-Sophie Mutter, Lisa Batiashvili, Maria João Pires y con batutas del nivel de Josep Pons, Rinaldo Alessandrini o Krzysztof Urbański.