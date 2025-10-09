El Ayuntamiento responde al SOS de la Fira del Llibre Vell y avala su continuidad tras las pintadas de la manifestación por Palestina

La Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern, la más antigua de Europa en su modalidad, empieza a vislumbrar con más claridad su ansiada 75ª edición, la que debe celebrarse el próximo año. Este miércoles el Ayuntamiento de Barcelona respondió al SOS lanzado por el Gremi de Llibreters de Vell y avaló su continuidad tras la delicadísima situación en la que había quedado la feria por el elevado coste de la limpieza de las pintadas hechas en sus casetas el pasado sábado durante la manifestación por Palestina.

En total, el precio de reparar los desperfectos de los estands sube hasta los 15.000 euros, un importe que el gremio veía imposible asumir. Sin un seguro que cubra este tipo de actos, pues las casetas son alquiladas a una empresa privada, se creaba un agujero económico que dejaba a la feria herida de muerte.

Así, el distrito del Eixample se interesó ayer por la mañana por la situación y, en una conversación con el gremio, trasladó, según han indicado a este diario fuentes del consistorio, "la voluntad municipal de garantizar la celebración de la 75ª edición". El ayuntamiento ha requerido a los organizadores la valoración de los daños causados por las pintadas (se vieron afectados 91 paneles de un metro y 31 juntas, materiales con las que se construyen las casetas) para "evaluar cómo se les puede ayudar".

Desde el gremio, a través de su presidente Erik Prats, celebran la implicación del consistorio, necesaria para seguir adelante, y miran ya a la 75ª edición con ambición y con el objetivo de "penetrar más en la sociedad, como ha logrado hacer la Setmana del Llibre en Català". Los organizadores de la feria, que este año ha contado con 29 estands y se ha celebrado en el paseo de Gràcia (por donde transcurrió la manifestación) del 19 de septiembre al 5 de octubre, empezarán en breve a preparar la próxima cita, para la que esperan llegar a acuerdos con patrocinadores para poder festejar lo grande su 75ª edición.