Los editores en catalán del Nobel Krasznahorkai: "Tiene aura de autor maldito y difícil, pero no lo es. ¡Es un genio!”

Mariona Bosch y Oriol Ràfols Grifell son los felicísimos editores en catalán del Nobel de Literatura en Edicions del Cràter, un microsello nacido en plena pandemia, con apenas 4 años de vida, que empezó publicando relatos y biografías y el pasado Sant Jordi se estrenó con su primera novela: la elegida fue ‘Tango satànic’, de László Krasznahorkai, hasta entonces inédito en catalán, traducido por Carles Dachs.

“Lanzamos una tirada inicial de algo menos de 1.000 ejemplares. Justo ahora estaba hablando por teléfono con nuestro distribuidor, tenemos que encontrar a alguien que nos imprima otros 3.000 ejemplares lo más rápido posible”, explica Bosch, muy contenta por haber recibido la mejor noticia que le pueden dar a un editor: que uno de sus autores se lleve el galardón literario más prestigioso del mundo, de los pocos que todavía garantiza al 100% un interés genuino que se traduce en más ventas y nuevos lectores. Lo más parecido a la lotería.

“Cuando decidimos publicarlo sabíamos que era una voz no muy conocida. Krasznahorkai tiene ese aura de autor maldito y difícil, pero no lo es. ¡Es un genio!”, explica Bosch. “Su manera de escribir es muy rica, como lector has de zambullirte en ella. Es cierto que es denso, cada palabra está muy buscada, y hace una cosa que en húngaro está prohibida: escribir frases muy largas, que a veces son capítulos enteros, ¡Krasznahorkai ha roto la gramática húngara! El resultado es una prosa que se parece mucho al flujo de pensamiento. Hay que dejarse llevar por ella”. Bosch anima a los lectores que todavía no conozcan al escritor húngaro a leer ‘Tango satànic’, una encadenación de narraciones donde el tiempo va y viene, un poco a la manera de ‘Las mil y una noches’. “Al principio no entiendes nada. Pero si dejas que como lector te coja de la mano y te metes en la historia, es hipnótica”.

‘Tango satànic’ pertenece a la primera etapa de la obra de Krasznahorkai, en la que las novelas están ambientadas en Hungría. “En 1987 por fin pudo salir del país y enloqueció: se puso a viajar por todo el mundo, vivía medio año aquí, medio año allá, y de esa época es ‘Guerra y guerra’”, ambientada en Nueva York, recuerda Bosch. A la editora le gustaría publicar también ‘Guerra y guerra’ y ya ha pedido un extracto de su próxima novela, todavía por salir, cuyo título es ‘Zsömle odavan’ (‘Zsömle espera’). "Por el trato que hemos tenido con él por email nos ha parecido alguien muy normal, constructivo, en absoluto pagado de sí mismo. Todavía no le hemos conocido en persona, esperamos hacerlo muy pronto en Kosmópolis, cuando venga a Barcelona". Si los planes no cambian, el húngaro conversará sobre el apocalipsis con Miquel de Palol el próximo viernes 24 de octubre en el CCCB a las 17.30h.