Dei V lanza disco dividido en dos etapas: la cruda y callejera, y la sensual y romántica

El reguetonero puertorriqueño Dei V, una de las nuevas estrellas del movimiento urbano, estrenó este jueves su nuevo disco, 'Underwater', el cual considera "el más completo" de su carrera al dividirlo en dos etapas: la cruda y callejera, y la sensual y romántica. "Este disco es mi esencia completa. 'Underwater' tiene de todo: lo que me trajo hasta aquí y lo que soy hoy. Es el proyecto más completo que he hecho", resaltó Dei V en un comunicado de prensa.

El artista describió la elaboración de la producción, lanzado bajo el sello disquero Underwater Music PR, como "un proceso creativo genuino, sin forzar nada, todo real". Según explicó Dei V, su nuevo disco está dividido en dos partes: Under, que cuenta "con una vibra más cruda y callejera, fiel a sus raíces", y Water, "que fluye con ritmos más melódicos, sensuales y románticos".

"Es un espacio para que la gente se lo disfrute y me conozca mejor en esta nueva etapa de cara al 'Choli'", añadió Dei V en referencia a los tres conciertos que tendrá los próximos 23, 24 y 25 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, la principal sala de espectáculos de la isla.

Allí, Dei V y Omar Courtz se juntaron varias veces en la residencia de 31 conciertos de Bad Bunny, 'No Me Quiero Ir De Aquí, e interpretar 'Veldá', que forma parte del disco más reciente del 'conejo malo', 'Debí Tirar Más Fotos'.

"Este disco y estos conciertos representan el sueño que siempre tuve. Venimos con algo diferente, con corazón y con la bendición del público que me ha apoyado desde el principio", añadió Dei V, quien cuenta con más de 20 millones de oyentes en Spotify.

El álbum, a su vez, cuenta con grandes colaboraciones como Arcángel, Yandel, Ñengo Flow, Luar La L, Blessed, Fabriell y CG, entre otros.