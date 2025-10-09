'El Centro': el espionaje español ya tiene su propia serie en Movistar Plus+

El espía de hoy en día ya no pide "un Martini agitado, no revuelto", como hacía James Bond, sino que se prepara un túper con la cena de anoche. Es lo que hace el personaje de Juan Diego Botto en 'El Centro', la serie que estrena este jueves 9 de octubre Movistar Plus+, un 'thriller' de espionaje que pone a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el eje de la trama y con una visión muy humana y realista de su trabajo. "¿Y hay algo más humano que llevarte un túper a la oficina?", se pregunta Botto.

Aunque el detonante que marca el inicio de la historia es un asesinato que destapa una compleja trama de espionaje ruso, la serie sustituye conscientemente el glamur y los artilugios de alta tecnología habituales en las ficciones americanas por la realidad de funcionarios públicos que lidian con la burocracia y las frustraciones de su entorno. "Queríamos salirnos del cliché", incide el creador de la serie, David Moreno.

"Una de las cosas que me gustaban de este proyecto era desmitificar ese universo de los servicios de Inteligencia y traerlo a una cosa de aquí, a nuestro país, con sus virtudes y sus desméritos", explica Botto, que da vida a Alfaro (alias Michelin por su afición como 'cocinillas'), el jefe de la contrainteligencia rusa en el CNI, un tipo meticuloso y obsesivo que se toma este caso casi como algo personal tras la muerte de un compañero.

Un topo en el equipo

"Nuestro reto era convertir un 'thriller' al uso en algo diferencial. Para eso había que poder empatizar con cada uno de nuestros personajes, ver las mochilas que llevan, sus frustraciones, sus vocaciones... Porque a veces se nos olvida que las personas que trabajan en el CNI tienen unas responsabilidades que nos atañen a todos", explica David Ulloa, director de 'El Centro', cuyo reparto principal completan actores como Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

La sospecha de que podría haber un topo en el equipo da pie a abordar otros temas. "Más allá de lo que empuja la trama, de lo que estamos hablando aquí es de la lealtad, de la familia que forma la gente que trabaja en el CNI, de cómo establecen sus vínculos, y de cómo alguien de dentro les puede traicionar de esa manera", apunta Ulloa.

Clara Segura, rodeada del resto de actores de 'El Centro' / MOVISTAR PLUS+

Porque el secretismo inherente a su trabajo impone un coste personal altísimo "y una traición interna es lo peor que les puede pasar", asegura Botto, que pudo entablar relación con algunos agentes del CNI para preparar su personaje. "En muchos casos, esa gente no puede compartir ni con su familia lo que están haciendo, así que sus compañeros de trabajo lo son absolutamente todo", destaca el actor.

Los villanos rusos

La candente tensión geopolítica jugó a favor de la historia, aunque al principio preocupara un poco a su creador. "Cada día abrías el periódico y veías cosas que podían aplastar nuestra trama", explica. "Es una ficción que tiene unas características que la acercan mucho a la realidad, en cuanto a la situación geopolítica con Rusia, y el cambio de equilibrios a nivel de naciones y de intereses es muy fascinante, y a la serie le viene muy bien. Pero no te puedes fijar al pie de la letra en todo lo que va sucediendo cada día porque si no jamás hubiésemos llegado a rodar", añade Moreno.

La elección del villano ruso también le da verisimilitud a la trama. "Son muy interesantes como malos, porque tienen otro tipo de valores y de procedimientos que los hacen muy adecuados", subraya el creador de 'El Centro', serie que deja caer la diferencia de medios entre el CNI español y la CIA estadounidense. "Posiblemente en España no haya los mismos recursos, pero se desarrollan otro tipo de habilidades para defenderse de otra manera, como las relaciones sociales", desliza Ulloa.