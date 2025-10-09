Estreno de cine
Aronofsky da tumbos por su violenta versión de ‘Jo, qué noche’ en 'Bala perdida'
BALA PERDIDA
Puntuación: ★★★☆☆
Director: Darren Aronofsky
Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King
Año: 2025
Estreno: 10 de octubre de 2025
Las películas sobre grupos rivales de maleantes excéntricos que persiguen bolsas llenas de dinero suelen compensar su dependencia de clichés y trampas argumentales recurriendo a la energía y descaro. Eso mismo es lo que Darren Aronofsky intenta en su aportación al subgénero, pero también trata de reconfigurar lo que debería ser una comedia de enredo ultraviolenta a la manera de las parábolas sobre sufrimiento corporal fundamentado en daños psicológicos que llenan su filmografía.
Mientras contempla la serie de humillaciones que un camarero sufre a manos de los villanos caricaturescos de diversas etnias que lo persiguen, ‘Bala perdida’ trae a la mente tanto a los falsos culpables hitchcockianos como algunas películas de Guy Ritchie y de los imitadores de Tarantino, e intenta con descaro erigirse en heredera espiritual de ‘Jo, ¡qué noche!’. Entretanto, quiere mantenerse frívola y amoral, pero la obsesión de Aronofsky por someter a sus protagonistas a castigos físicos la deja atrapada en tierra de nadie.
Es cierto que su retrato de la Nueva York de los 90, sórdida y vibrante, le confiere grandes dosis de electricidad y textura visual, pero se contenta con llenar ese escenario con un héroe que no hace nada interesante y varias secuencias de acción impetuosas pero huecas. Eso le basta para resultar entretenida, pero no más que algunas de las películas similares que criaban polvo en los videoclubs en la época que recrea.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
- Downton Abbey: el fenómeno de masas sobre la aristocracia británica se despide 15 años después con ‘El Gran Final’
- Bestial' baja en su segundo día de emisión con su cambio de horario
- La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana
- Los 5 momentos clave del caso Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva: del fallecimiento a las incógnitas en torno al suceso
- Un triple para TV3
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años