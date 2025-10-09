Aragón le dice al MNAC que "abandone toda esperanza" de retrasar la entrega de los bienes de Sijena

El Gobierno de Aragón carga las tintas contra las instituciones catalanas en el caso Sijena. "Tienen una estrategia clara para obstaculizar", ha denunciado este jueves el director general de Cultura, Pedro Olloqui, al lamentar la estrategia de dilación y de confusión puesta en marcha por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para el cumplimiento de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales cenobio monegrino y ha instado a sus responsables a "abandonar toda esperanza" de retrasar su entrega.

El dirigente confía en que el juzgado de Huesca acepte en las próximas semanas el cronograma presentado por el Gobierno de Aragón que estima para el mes de febrero la llegada de las obras. De hecho, ha reclamado al MNAC que empiece a trabajar en la construcción de los embalajes en los que se trasladarán las piezas, de forma que ese paso técnico no retrase todavía más la devolución.

En este sentido, ha señalado que, en cuanto a la recomendación de realizar simulaciones con réplicas a escala real, la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón ya realizó una réplica a escala 1:1 de una albanega completa con este fin en 2023, que se ha ofrecido reiteradamente para el estudio de los procesos que requieran manipulación o desplazamiento de los fragmentos.

De hecho, Olloqui ha reiterado de nuevo la oposición aragonesa al cronograma presentado por el MNAC para la entrega de las pinturas, que eleva de las 28 semanas inicialmente propuestas desde Aragón a un total de 72, pero también a la realización de una prueba pericial por parte del Ministerio de Cultura y a la petición de la Generalitat de personación en la ejecución de la sentencia, que ha enmarcado en la referida "estrategia de confusión". Todo ha sido presentado ante el juzgado altoaragonés.

Como dato orientativo se recuerda que para completar el montaje expositivo de 1995 en el MNAC se emplearon menos de cuatro semanas que incluían todo el conjunto de las tareas. El director general ha reiterado que técnicamente "es totalmente posible el traslado" al considerar que las pinturas, tanto las murales como las profanas, "son perfectamente capaces, con las debidas protecciones y medidas de seguridad, de soportar un traslado como el previsto”.

Informe del IPCE

Respecto a la petición del MNAC de que el Instituto del Patrimonio Cultural (IPCE) elabore un informe pericial consistente en un proyecto de conservación referido al cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16, el Gobierno aragonés ha considerado que esta petición es “absolutamente extemporánea”.

De este modo Olloqui ha solicitado que se rechace “de plano, sin más trámite”, al argumentar que ese dictamen pericial “independiente” debería haberlo solicitado el MNAC en el trámite de contestación a la demanda, y haberse practicado en prueba en el previo proceso declarativo en el juicio en 2015, no ahora cuando se está en fase de ejecución de la sentencia.

Además, ha argumentado que se saliera adelante no sería "una pericial independiente", dado que aunque el IPCE es una institución pública dedicada a la conservación y restauración de los bienes culturales que conforman el patrimonio histórico español, tiene la categoría de subdirección general que depende directamente de la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura que es miembro del patronato --el órgano de gobierno-- del MNAC, demandado obligado a la devolución de las pinturas murales.

Por últimos, Olloqui ha informado de la petición a la jueza de rechazo a la personación de la Generalitat como parte coadyuvante en la ejecución de la sentencia, "un fraude procesal que busca dificultar el proceso de devolución de las pinturas", ha añadido.

Además, ha señalado que esta personación supondría "reducir las armas procesales" de Aragón y reforzar las de Cataluña, lo que, a su juicio, permitiría a las instituciones catalanas actuar contra el cumplimiento de las sentencias y el estado de derecho.