Marta Torné y Enric Cambray protagonizan 'Supersàpiens', el nuevo teatro inmersivo de Sergi Belbel en Poblenou

La actriz y presentadora Marta Torné y el actor Enric Cambray preparan el estreno de 'Supersàpiens', una producción teatral de gran formato inmersiva, dirigida por Sergi Belbel, que se ofrecerá a partir del día 14 en un nuevo local para eventos. Está en Poblenou, cerca de la parada de Metro Llacuna, tiene 2.000 metros cuadrados y ha sido transformada en un espacio escénico con capacidad para 404 personas gracias a unas gradas y un enorme andamio que cobra vida en el espectáculo. "Esto es como un pop-up de teatro" explican Martí Font y Cristina Oliva, de Forty Entertainment, los jóvenes productores de 30 años formados en la Escac que están detrás de este singular proyecto. Ninguno de ellos vio el montaje original de 'Sàpiens' cuando se estrenó en 2018 esta comedia de ciencia ficción de Roc Esquius en la pequeña Sala Flyhard, con capacidad para 40 personas. "Nos enamoramos de ella tras verla en vídeo", comentan. Y fliparon tanto que no han parado hasta poder remontarla con una versión mejorada y adaptada a los últimos avances en IA, algo desconocido en aquella época. Ambientada en un futuro distópico, 'Supersàpiens' traslada al espectador a un mundo donde las decisiones más personales ya no dependen de la uno mismo.

'Supersàpiens' combina teatro, tecnología y arte digital. Intenta sumergir al público en un mundo donde realidad y la ciencia ficción se confunden. Pero, al igual que se hizo en 2018, esta nueva versión no cuenta con pantallas, todo lo que verá el público es puro teatro.

Enric Cambray y Marta Torné. / Sara Soteras / ACN

Perseverancia

En principio, el montaje solo se verá de esta manera y en este local. "Hacía mucho tiempo que buscábamos un teatro donde estrenar esta nueva versión de 'Sàpiens' y estuvimos a punto de hacerlo en uno que dos meses antes del estreno se echó atrás", recuerdan sin ganas de darles publicidad. Convencidos de que la obra lo merece no han parado hasta lograr su objetivo. Contar con un espacio vacío les ha permitido desarrollar un sistema de luz y sonido diferente al de las salas convencionales y ofrecer una experiencia inmersiva. Las funciones se iniciarán el próximo día 14 de octubre y el estreno oficial será el día 20. "La venta de entradas va bien", dicen los productores que vienen del mundo audiovisual -son coproductores de 'El canto de las manos' que ha dirigido María Valverde- y debutaron en el mundo del teatro con una nueva producción de 'Kràmpak' que se estrenó en el Aquitania.

Contar con un espacio vacío les ha permitido desarrollar un sistema de luz y sonido diferente al de las salas convencionales y ofrecer una experiencia inmersiva

"Tener unos productores privados tan jóvenes que arriesguen y apuesten de manera tan bestia por un proyecto teatral es inaudito", afirma Belbel. "Ojalá saliera más gente como ellos". Valora su ímpetu porque hace cinco años que estaban detrás de 'Supersàpiens'. Cambray, que estrenó la obra en la Flyhard y estaba en el proyecto desde el principio también se saca el sombrero ante unos productores que "hartos de escuchar negativas para poder montar la obra en un teatro han decidido alquilar un local y hacerlo de otra manera". Pese a "lo insólito" del proyecto y del proceso seguido para hacerlo realidad, el equipo artístico mantuvo su voto de confianza ante las ganas, la valentía y la perseverancia de sus productores.

La última en subir al carro ha sido Marta Torné, la presentadora de 'Eufòria' en 3cat. "Pénsé en ella el día que crucé la puerta de este local", recuerda Belbel. Para ella este espacio es "como estar en un plató de televisión", dice encantada con el desafío de volver al teatro. "A mis 47 años me estoy reinventando. Pero todo ayuda: el texto es una maravilla, la dirección y mi compañero de reparto. Ambos son geniales. Este proyecto tiene todos los ingredientes de una buena receta".

Foto de família de 'Supersàpiens'. / Sara Soteras / ACN / ACN

A lo grande

Para Cambray lo impresionante de 'Supersàpiens' es que "se ha pensado en grande, se ha roto con las etiquetas y con lo preestablecido. Todo esto me pone cachondo", dice este hombre orquesta nominado en varias categorías en los Premios Butaca. "La primera escena no ha cambiado pero el resto del texto", apunta Belbel. Empieza igual que 'Sàpiens', en el despacho de Valentí Muntaner, conseller de Salut quien en un futuro próximo recibe la visita de una mujer misteriosa que hará tambalear todas sus convicciones y las de un país entero. "Pero después el ambiente se va enrareciendo y todo pasa de un despacho a una zona que refleja la esquizofrenia y el frenesí de un mundo donde la tecnología punta no ayuda a evitar los genocidios". Si algo le asustaba del proyecto al director era que "el continente se comiera al contenido". Pero considera que han logrado su objetivo: reflejar el contenido a través del continente con una escenografía que respira con el texto y se transforma a través de luz, efectos y sonido para potenciarlo.

"Aunque es una comedia, todo este entorno nos sirve para explicar cosas que nos atañen a todos que son muy serias" — Sergi Belbel

"Aunque es una comedia, todo este entorno nos sirve para explicar cosas que nos atañen a todos que son muy serias", dice el director. A la salida el espectador circulará por unos espacios que se han visto en esta obra para poder llevarse a casa el impacto del tema que aborda 'Supersàpiens', una reflexión incómoda sobre el control, la libertad y la irrupción de la inteligencia artificial en la toma de decisiones humanas.

"Cuando hablamos de teatro inmersivo no solo lo es por el trabajo de luz y sonido bestial de Playmodes sino por una pequeña exposición que habrá a la salida", explica Belbel que también firma la escenografía con Josep Iglesias. Aunque solo hay dos actores en escena son muchos los personajes que aparecen en la obra, que tiene algo de filmes como 'Gattaca' y series como 'Black Mirror'.

"Me ha costado adaptarme al 'català neutre' porque este texto ha de sonar perfecto yo he vivido muchos años en Madrid", reconoce Torné. Tampoco es fácil adaptarse a andamio que utilizan en la obra: "Hay escenas que hacemos a siete metros de altura y al principio me temblaban las piernas", admite. Para Cambray "el primer reto es cómo transitar en la autoridad cambiante de mi personaje troncal" y el otro es "desplegar tantos personajes y tan diferentes moviéndonos por el andamio. ¡Es auténtico fregolismo de voz y de cuerpo!". Hay una escena donde hasta llega a interpretar a cinco personajes diferentes que interactúan con su 'partenaire' a una velocidad enorme. Todo un reto.