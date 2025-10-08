Maria José Cifuentes, nueva directora del Mercat de les Flors: "Sería un poco absurdo pensar que con el teatro cerrado haremos menos"

En solitario y con las ideas claras, la gestora cultural chilena María José Cifuentes se ha presentado este miércoles en el Mercat de les Flors para exponer su plan de acción para los próximos cuatro años como nueva directora del centro. Ya había trabajado en diferentes proyectos en la Casa de la danza tanto con Cesc Casadesús al frente como con Àngels Margarit. "Es un sueño dirigir el Mercat, donde he visto crecer profesionalmente a muchos artistas", ha señalado. Desde que llegó ha podido adentrarse en los temas más acuciantes de la mano de la antigua directora y está lista para afrontar el desafío que supone mantener el Mercat vivo con el edificio cerrado por las obras de rehabilitación y modernización que dejarán sin actividad el escenario principal. No habrá Sala Maria Aurèlia Capmany (MAC) entre 2027, año en el que el Mercat asumirá la gestión del festival Danza Metropolitana, y 2028. Si todo va según lo previsto, reabrirá en 2029 coincidiendo con el centenario de la inauguración del edificio erigido con motivo de la Exposición Universal de 1929 en Barcelona.

Actualmente, el Mercat está renovando el ala norte donde están los accesos, las oficinas, el foyer y los baños, que deberán estar acabados en verano. Y enero del 2027 empezarán en el ala sur. "El mayor desafío no es solo expandir la programación a otros lados sino no desaparecer", ha destacado. "El Mercat ha de luchar por la danza. Potenciar lo que ya hay, fortalecerlo y pensar en el futuro". Cifuentes confía en la "solidaridad" de otras instituciones, como sus vecinos del Institut del Teatre -utilizarán la Sala Ovidi Montllor- y del Lliure, así como del Teatre Nacional de Catalunya y los teatros públicos de todo el territorio catalán para poder mantener la actividad y proyección de artistas. Ya ha hablado con algunos responsables de equipamientos "pero nos falta concretar", ha señalado.

Aclara que tener el teatro cerrado dos años no significa tener menos presupuesto. "Sería un poco absurdo pensar que con el teatro cerrado haremos menos". En 2025 el Mercat ha contado con un presupuesto de 7,7 millones de euros, financiados principalmente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Para seguir produciendo y programando en otros lugares confía en "mantener o aumentar" el presupuesto. Tiene una reunión prevista este jueves con la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y espera la comprensión del resto de administraciones.

Compartir proyectos

Su idea no es solo programar en otros teatros y espacios "como museos" una programación expandida sino "codiseñar con ellos y compartir una visión". También quiere impulsar la coproducción internacional. "Los artistas locales pueden estrenar fuera y recibirlos después en nuestra programación estable".

María José Cifuentes, nueva directora del Mercat de les Flors / Eli Don / ACN / ACN

A sus 44 años, Cifuentes tiene una amplia experiencia en espacios culturales en obras. "El casco lo llevo puesto desde hace mucho tiempo", ha bromeado. "Veo esta nueva etapa como una potencia, un desafío, una oportunidad para construir comunidad". Eso sí, necesitará el apoyo de todos: creadores e instituciones. Cuando en 2013 entró a dirigir NAVE en la capital chilena, primer Centro de Creación y Residencia Artística dedicado a las Artes Vivas en Latinoamérica, el edificio estaba en obras y se abrió dos años después. Y cuando llegó al GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral), gran centro contemporáneo de las artes y la cultura en la misma ciudad, "me tocó pensar en la programación de cinco salas, entre ellas una para 1800 personas que debía abrirse en 2027 pero que finalmente se hará en 2029 tras nueve años en construcción por diferentes razones, entre ellas políticas".

Danza para todos

Cifuentes, teórica del movimiento, demuestra en su manera de hablar que le gusta ver siempre el vaso medio lleno. Sus objetivos en cuanto a programación siguen una línea similar a la desarrollada por su antecesora: atención a públicos diversos y potenciar la escena local "que ya es muy reconocida a nivel internacional". Quiere consolidar el Mercat como "institución que articula todo el ecosistema de danza". Seguirá potenciando los grandes formatos de los artistas catalanes y apostará por la danza del futuro que utiliza la IA y las nuevas tecnologías. Fortalecerá lazos con Europa pero también potenciará la relación con Iberoamérica y se acercará a África y Asia.