El espíritu surrealista de Man Ray ilumina los jardines de Dalí en InCadaqués

El pintor, escultor, fotógrafo, cineasta y dibujante Man Ray conoció a Cadaqués de la mano de Marcel Duchamp y durante casi una década, entre 1958 y 1968, pasó allí los veranos. Amigo de Salvador Dalí, Man Ray ha dejado huella en la historia del arte por haber cuestionado la representación convencional y apostado por nuevas vías de creación. Su obra ahora se podrá admirar en los jardines de la casa-museo de Salvador Dalí en Portlligat, siendo uno de los atractivos de la novena edición de InCadaqués Photo Festival y una de las veintiocho exposiciones de cuarenta artistas nacionales e internacionales de veinte países diferentes que ocuparán, desde este jueves, una veintena de galería. Aparte de Man Ray también destacan el catalán Txema Yeste, "maestro de la luz" e invitado de honor del festival que expondrá en el Casino casi cuarenta obras nunca vistas en España, una recopilación de más de quince años de trayectoria, o Maya Mercer con su proyecto Cult, inspirado en las realidades sociales del Far West rural norteamericano,. Una de las curiosidades es que el festival presenta este año tres exposiciones submarinas en la bahía, "una experiencia artística única que fusiona arte y naturaleza, creando un diálogo con el entorno marino". Los tres artistas son el propio Txema Yeste, la china Jinyong Lian y la ganadora del concurso el OD Photo Prize 2025.

La mujer en Afganistán

InCadaqués destaca por su apuesta por nuevas formas de presentar el arte, defendiendo la innovación y la creatividad, siempre con un toque de surrealismo, en homenaje al legado artístico de Cadaqués. Aparte de los nombres ya citados, hay otros históricos como el de Colita que se suma al festival con la exposición actual en el Museo de Cadaqués; o de especialistas en fotografía documental como la ganadora del concurso Open Call de In Cadaqués 2025, la italiana Valentina Sinis que expone en la iglesia de Santa María el reportaje Were Afghan Women to Unveil Their Tales con el que retrata con sensibilidad la vida de las mujeres afganas y Eduardo Soteras Jali de un territorio en peligro de desaparición, en el Arte y Joya.

Junto a Man Ray, quien consideraba el arte como un juego, InCadaqués también presenta a creadores de la nueva vanguardia surrealista como la fotógrafa ucraniana Hanna Lautreamont y su mundo onírico donde cada imagen está elaborada mediante técnicas artesanales, combinando fotograbado y copias en gelatina de planta hechas a mano. Se puede ver en el Espai Cristina. Rose Minhan, artista autodidacta, muestra en el Espai Toni Keeler, una sensibilidad pictórica única a través del retrato y el autorretrato y la fotógrafa china Jinyong Lian con la serie Trust Me, que atraviesa la frontera entre realidad y ficción. Su obra puede verse en el taller-galería Fort.

'Were Afghan Women to Unveil Their Tales' de Valentina Sinis. / Valentina Sinis

Este año, también se ha invitado a la fotógrafa australiana Lisa Sorgini quien presenta en el Estudio Escarlata In-Passing una serie que oscila entre el caos y la ternura, nacida de la colisión de dos hechos que marcaron su vida: el nacimiento de su primer hijo y la muerte de la muerte. También existe lugar por la diversidad en la práctica fotográfica con Sidony Cloud, Ayline Olukman, Francisco Gonzales Camacho y Emilia Martín, que presenta una instalación que combina copias fotográficas y objetos.

InCadaqués incluye tres exposiciones fruto de residencias de creación en el pueblo. Por un lado, la artista belga Antoine de Winter que explora los límites de la percepción y relación entre imagen y materia combinando fotografía, escultura e instalación. Winter expone en la galería Patrick J. Domken. Por otra parte, en la galería Santa Rita, Cloé Harent exhibe la serie In Memoriam Terrae con la que busca revelar las huellas del tiempo grabadas en las rocas haciendo aflorar la memoria geológica y la delicada fragilidad de una biodiversidad sorprendente. La tercera propuesta es la del fotógrafo francés Julien Mignot quien combina contemplación y experimentación. El resultado: imágenes de larga exposición que registran las variaciones cromáticas del paisaje. Mignot expone en el Atrium Artium de la iglesia de Santa Maria.

El festival, que se alarga hasta el 26 de octubre y que incluye barnizados, proyecciones, talleres y clases magistrales, presenta la obra de catorce fotógrafos finalistas en el concurso Open Call, en la galería Iturria donde también expone Lieh Sugai, ganadora del tercer premio Fisheye X InCadaqués a fotografía femenina.