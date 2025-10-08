Cultura insta al MNAC a desencallar el 'caso Sijena' a través del patronato del museo

Horas después de que el MNAC, a través de su presidente Joan Oliveras, enviase una carta al Ministerio de Cultura en la que, básicamente, instaba al Gobierno a mover fichar y activar el Instituto del Patrimonio Cultural para realizar un informe sobre los riesgos y conveniencias de trasladar las pinturas de Sijena de vuelta al monasterio oscense, el ministerio se ha movido, sí, aunque con no con la contundencia que seguramente hubiese deseado el museo barcelonés. En su carta al ministro Ernest Urtasun, Oliveras reclamaba conocer las condiciones técnicas y ambientales del lugar en el que deberían reintegrarse las pinturas, insistía en la debilidad estructural de los murales y pedía la intervención de la máxima autoridad española en conversación.

Como respuesta, el ministerio de Cultura, que hasta ahora había evitado implicarse directamente en el caso, y no ha emitido informe alguno a través de sus expertos, algo que sí se hizo, por ejemplo, con la Dama de Elche, aboga por el "diálogo y la máxima colaboración institucional" y el "máximo rigor técnico y jurídico" e insta al museo barcelonés a convocar de nuevo al patronato del museo, del que forman parte Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura, para estudiar de forma conjunta los pasos a seguir.

“Tal como señala el documento avalado por las administraciones que formamos parte del patronato del Museo, los próximos pasos tendrían que orientarse a impulsar un análisis integral del proceso en su conjunto, y no únicamente de aspectos parciales, abordándolo desde un enfoque interdisciplinario y coral que integre todas las perspectivas técnicas y científicas pertinentes. Asimismo, resulta necesario desarrollar los estudios todavía pendientes, con el objetivo de disponer de una base de información completa y rigurosa que permita fundamentar de manera adecuada las decisiones que haya que adoptar”, explica Martí.

No cita Martí directamente al IPCE ni el informe pericial reclamado por el MNAC, pero sí que recuerda que el ministerio se adhirió al informe firmado y elaborado el pasado 27 de agosto por Generalitat y Ayuntamiento y que plantea la necesidad de abordar "con rigor y de forma conjunta los próximos pasos". "Compartimos plenamente el criterio expresado en ese documento: antes de tomar cualquier decisión, es imprescindible conocer con precisión la situación de las obras, desarrollar los estudios pendientes y disponer de la información necesaria. Solo a partir de este conocimiento podremos actuar con garantías y responsabilidad”, prosigue la misiva.

La novedad está en que, por primera vez, desde el ministerio se ha oficializado la posibilidad de que sus técnicos participen en el proceso, aunque siempre al amparo del patronato y dentro de la hoja de ruta pactada. "Cuando recibimos este informe ya pusimos a disposición del MNAC los equipos técnicos del Ministerio de Cultura para concretar los pasos que se proponen. Es por eso que consideramos que el siguiente paso tiene que ser la convocatoria del patronato del MNAC, que es el órgano competente para concretar de manera colegiada como avanzar en la hoja de ruta establecido por el informe", expone Martí, vicpresidente del MNAC en su condición de Secretario de Estado de Cultura.

“Consideramos fundamental que, en el seno del Patronato, se puedan acordar los calendarios, las metodologías y los recursos necesarios para desarrollar los trabajos previstos. Cuentan con todo el apoyo del Ministerio para avanzar en esta dirección, y reitero la nuestra disposición a colaborar activamente en el marco del Patronato para definir conjuntamente los próximos pasos”, concluye la respuesta oficial del ministerio.

En paralelo, y a la espera de la decisión de la jueza de Huesca sobre el futuro de las pinturas después de que el MNAC presentase nuevos informes alertando del riesgo de la operación, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicitó el martes que a la magistrada que impida la intervención del Ministerio de Cultura en el regreso de las pinturas murales del monasterio alegando que ningún organismo gubernamental puede inmiscuirse en un asunto "estrictamente judicial".