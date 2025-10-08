Amaia hará una gira por grandes recintos que terminará en el Palau Sant Jordi el 20 de diciembre

Amaia ha anunciado este miércoles su primera gira por grandes recintos de toda España, seis conciertos en total en los que seguirá presentando su último disco, 'Si abro los ojos no es real' (2025), entre ellos el que ofrecerá el 20 de diciembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Según informa Primavera Labels, la gira, que tendrá lugar durante el año 2026, dará comienzo el 3 de enero en el Navarra Arena de su Pamplona natal.

A esa cita le seguirán compromisos en el Coliseum de A Coruña (31 de enero), el Cartuja Center de Sevilla (6 de febrero), el Bizkaia Arena – Bec! de Bilbao (3 de mayo), el Roig Arena de Valencia (31 de mayo) y el Palau Sant Jordi de Barcelona (20 de diciembre). Todos estos conciertos formarán parte de la segunda parte de la presentación en vivo de su más reciente álbum, el tercero de su carrera, que ya mostró en el Movistar Arena de Madrid el pasado mes de febrero.

La 'preventa fan' comenzará a partir de las 12 horas del próximo martes, día 14, mientras que la venta geneal se abrirá a partir de las 13:00 horas del día siguiente, 15 de octubre, a través de la web oficial de la artista, amaiaromeroarbizu.com.

Con 'Si abro los ojos no es real', Amaia ha ratificado las expectativas puestas en ella desde su victoria en 'OT 2017', al hacerse con cuatro Premios de la Academia de la Música: "compositora del año", además de "mejor canción del año" y "mejor canción pop" por 'Tengo un pensamiento', y "mejor arreglo" por la viralizada actuación en vivo con dicha canción en el programa 'La revuelta'.