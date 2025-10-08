El 74% de los españoles está suscrito a alguna plataforma de contenidos y el 64,9% ha leído un libro en el último año

Los españoles viven una nueva edad dorada de la cultura: récord de visitas a museos, más lectura y auge digital. El Ministerio de Cultura ha presentado los resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, una radiografía detallada que muestra un país cada vez más activo y conectado con la cultura. Por primera vez, el estudio —de carácter bienal y realizado entre marzo de 2024 y febrero de 2025 sobre una muestra de 16.000 personas mayores de 15 años— ofrece un panorama de crecimiento en casi todos los indicadores culturales.

La cultura en cifras: museos llenos y jóvenes a la cabeza

El informe revela que las visitas a monumentos, museos y espectáculos en directo alcanzan sus niveles más altos de las últimas dos décadas. Los jóvenes lideran la participación en todos los ámbitos: leen más, acuden más a conciertos y obras de teatro, visitan con mayor frecuencia museos y monumentos y son los principales usuarios de bibliotecas. Además, el 74% de los hogares cuenta con suscripción a alguna plataforma digital, tanto de contenido audiovisual como musical, un incremento de casi 15 puntos respecto a la edición anterior.

Lectura, música y cine: los tres pilares del ocio cultural

Los libros siguen vivos (y creciendo)

El 64,9% de la población leyó al menos un libro en el último año, una cifra que consolida el hábito lector en España. La mayoría prefiere el papel (60,8%), aunque el formato digital y los audiolibros ganan terreno (29,8%).

La lectura por placer sigue siendo la norma: el 58,8% lo hace en su tiempo libre, con una clara predilección por la novela contemporánea (82%).

Desde 2006-2007, los índices de lectura han crecido 7,2 puntos porcentuales. Además, el 83% de quienes compraron un libro en el último trimestre lo hicieron en librerías físicas, aunque el 37,2% optó por Internet.

Cola de firmas en el último Salón del Cómic de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

La música, omnipresente

El 56,7% escucha música a diario, y el 77,8% al menos una vez al mes. Los géneros más populares siguen siendo el pop y rock español (60,3%), seguidos del extranjero (43,4%) y el latino (31,7%).

El cine recupera público joven

El 48,5% acudió al cine al menos una vez al año, con un notable 79,1% entre los jóvenes de 15 a 19 años. Las preferencias se mantienen estables: triunfan las películas de acción (16,8%) y comedia (16,4%), con una clara inclinación por las versiones dobladas (63,3%).

El cine estadounidense sigue dominando, seguido del español y el europeo. Además, siete de cada diez espectadores (69,9%) pagaron su entrada a precio normal, con una notable concentración entre jóvenes y mayores de 54 años.

Récord histórico en museos, exposiciones y artes en vivo

El interés por el patrimonio y las artes visuales se dispara. El 52,1% de los españoles ha visitado algún monumento o yacimiento arqueológico, lo que representa un aumento de 16,5 puntos en 20 años. Las visitas a museos, exposiciones y galerías alcanzan también su récord histórico: 47,6% de participación, un salto de 9,4 puntos respecto a 2006-2007.

Los espectáculos en directo viven un renacimiento. Casi la mitad de la población (47,1%) asistió a alguno:

Teatro: 24,7%

Ópera: 3,9%

Conciertos de música actual: 32,1%

Conciertos de música clásica: 9,7%

Todas estas cifras marcan máximos históricos.

Cultura digital: el escenario se traslada a las pantallas

El acceso a la cultura se consolida en el entorno online. El 74% de los hogares dispone de alguna suscripción digital, principalmente a servicios de películas y series (64,5%), música (42,3%) o televisión (39,6%). Por primera vez, la encuesta mide la escucha de podcasts, con un 14,7% de usuarios.

Los dispositivos conectados son la nueva puerta de entrada:

76,3% escucha música por Internet.

73,8% lo hace desde el móvil.

21,3% ve televisión directamente en la red.

Incluso las visitas virtuales ganan terreno: el 6,1% recorrió museos y el 7,3% monumentos en formato digital, mientras uno de cada cinco asistió a conciertos o espectáculos online. Además, Internet se ha convertido en el principal canal de compra de entradas, utilizado por más del 80% de los asistentes a conciertos de música actual.

La escritora Mariana Enríquez conversa con la librera Júlia Freitas en el marco del ciclo «Los libros que me han influido» de la Acadèmia La Central. El encuentro tendrá lugar en la nueva librería La Central de Consell de Cent. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Las mujeres leen más, los hombres juegan más

La encuesta confirma las diferencias de género en los hábitos culturales. Las mujeres leen más (68,2% frente al 61,4% de los hombres) y también acuden con mayor frecuencia a museos, cines y conciertos. En teatro, la brecha se amplía hasta 6,4 puntos porcentuales.

Los hombres, por su parte, visitan más monumentos, escuchan música con mayor frecuencia (79,3%) y destacan en el uso de videojuegos (27,3% frente al 11,8% de las mujeres).

El nivel educativo también influye: a mayor formación, mayor participación cultural. Y, nuevamente, los jóvenes vuelven a ser los protagonistas, con los índices más altos en todos los ámbitos.

La cultura, una herencia familiar

Más allá de los datos, la encuesta subraya la influencia decisiva del entorno familiar. Las personas que crecieron en hogares donde se leía o se asistía a actividades culturales mantienen esos hábitos en la edad adulta.

Entre quienes leyeron o fueron al cine el último año, casi siete de cada diez aseguran que al menos uno de sus padres hacía lo mismo. Además, muchos padres reproducen esos hábitos con sus hijos:

71,1% lee con ellos.

74,6% va al cine en familia.

64% asiste a espectáculos escénicos o musicales con sus hijos.

El gran reto: el tiempo

La falta de tiempo sigue siendo el mayor obstáculo para disfrutar de la cultura. Afecta al 45,9% de los lectores, al 27,9% de quienes querrían ir a museos o al cine, y al 25,9% en el teatro.

Aun así, la tendencia es clara: España vive un momento de efervescencia cultural, impulsado por las nuevas tecnologías, el entusiasmo juvenil y una sociedad que, cada vez más, hace de la cultura parte esencial de su vida cotidiana.