Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artista puertorriqueño

Trump tilda de "absolutamente ridículo" que Bad Bunny actúe en el descanso del Super Bowl

El trumpismo carga contra Bad Bunny y desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl

Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal en el descanso del Super Bowl, una decisión que tildó de "absolutamente ridícula".

"Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", indicó el presidente durante su intervención en el programa 'Greg Kelly Reports' que se emitió anoche en Newsmax.

El mandatario republicano expresó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría cambiar algunas, como la patada inicial ('kickoff', en inglés) con la que se da comienzo al juego. "Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano", aseveró.

Artista principal

La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió de que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se desarrolla el espectáculo.

Sin embargo, la Casa Blanca precisó días después que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas que ha generado su presencia en uno de los espectáculos más populares y televisados del mundo en su monólogo como artista invitado en el programa Saturday Night Live (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una adaptación de la famosa serie infantil mexicana 'El Chavo del Ocho'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  2. Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
  3. TV3 retrasa la emisión de 'Bestial', el programa de Bibiana Ballbè, después de la lluvia de críticas
  4. Bestial' baja en su segundo día de emisión con su cambio de horario
  5. ¿Quién ganará el Nobel de Literatura 2025? Todo apunta a un 'hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés
  6. Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
  7. Valérie Tasso, sexóloga: 'Para bajar el cortisol prefiero el orgasmo a la ashwagandha, su efecto es inmediato
  8. Netflix reconstruye las últimas horas de Mario Biondo: 'Raquel no se comportaba como una viuda afligida

Trump tilda de "absolutamente ridículo" que Bad Bunny actúe en el descanso del Super Bowl

Trump tilda de "absolutamente ridículo" que Bad Bunny actúe en el descanso del Super Bowl

Jeremy Allen White, ante el reto de “entrar en la mente de Springsteen” en su ‘biopic’ de los días de ‘Nebraska’

Jeremy Allen White, ante el reto de “entrar en la mente de Springsteen” en su ‘biopic’ de los días de ‘Nebraska’

'Ànima' y 'La tercera fuga' parten como favoritos a los Premis Butaca de teatro

'Ànima' y 'La tercera fuga' parten como favoritos a los Premis Butaca de teatro

Cristina Villanueva presentará el magacín matinal de La 2 Cat 'El segon cafè'

Cristina Villanueva presentará el magacín matinal de La 2 Cat 'El segon cafè'

Cristina Villanueva llega a La 2 Cat: "Vamos a mostrar la Catalunya real, que es muy plural y diversa"

Cristina Villanueva llega a La 2 Cat: "Vamos a mostrar la Catalunya real, que es muy plural y diversa"

Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina y Jordi Basté, las nuevas caras de La 2 Cat

Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina y Jordi Basté, las nuevas caras de La 2 Cat

“Los libros no hablan de Gaza”: la lucha de un editor israelí contra el silencio ante el genocidio

“Los libros no hablan de Gaza”: la lucha de un editor israelí contra el silencio ante el genocidio

‘Tron: Ares’: la relación entre los humanos y la IA vuelve con Jared Leto y Gillian Anderson

‘Tron: Ares’: la relación entre los humanos y la IA vuelve con Jared Leto y Gillian Anderson