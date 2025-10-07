Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Tron: Ares’: la relación entre los humanos y la IA vuelve con Jared Leto y Gillian Anderson

Jared Leto en la première de 'Tron: Ares' en Hollywood el pasado 6 de octubre.

Jared Leto en la première de 'Tron: Ares' en Hollywood el pasado 6 de octubre. / VALERIE MACON / AFP

Lucas Font

Lucas Font

Londres
El regreso a la gran pantalla de Tron ya es una realidad. La última película de la saga, ‘Tron: Ares’, se estrena este viernes en los cines con una historia renovada que trata de mantener intactas las características estéticas y argumentativas de la película original de 1982 y de ‘Tron: Legacy’, la secuela lanzada en 2010. El noruego Joachim Ronning es el encargado de dirigir la superproducción de Disney en esta ocasión y de poner de nuevo sobre la mesa la relación entre humanos y tecnología en un momento más necesario que nunca, con la Inteligencia Artificial (IA) en pleno auge y con un debate cada vez más encendido sobre las consecuencias de su desarrollo

La nueva película hereda las clásicas motos de luz, los discos de identidad y los trajes luminosos para ofrecer una versión renovada y visualmente impactante del universo Tron. En el papel protagonista, Jared Leto interpreta a Ares, un sofisticado programa de Inteligencia Artificial enviado al mundo real en una peligrosa misión por el villano Julian Dillinger (Evan Peters), director ejecutivo de la empresa tecnológica Dillinger Corporation. Pero a medida que Ares tiene contacto con la humanidad, su conciencia y su sensibilidad comienzan a evolucionar y empieza a luchar por su propia supervivencia, dejando de lado el propósito inicial por el que fue creado

Gillian Anderson en el estreno en Hollwyood el pasado 6 de octubre.

Gillian Anderson en el estreno en Hollwyood el pasado 6 de octubre. / VALERIE MACON / AFP

Carrera tecnológica

La película pone sobre la mesa los riesgos del desarrollo tecnológico con el beneficio económico y los intereses corporativos como único fin, en lo que puede interpretarse como un mensaje de advertencia sobre la creciente desregulación impulsada por algunos líderes, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump. “Mi personaje tiene la moraleja de que necesitamos asegurarnos de que haya medidas de seguridad y controles externos que garanticen que las ambiciones y el afán de éxito no prevalezcan sobre la seguridad que proporcionan algunas de estas herramientas”, explica Peters a EL PERIÓDICO. 

Detrás de las espectaculares persecuciones nocturnas rodadas en las calles de Vancouver y de los combates en la Red, el mundo virtual en la película, se esconde una crítica a la competitividad de los gigantes tecnológicos y a las luchas por controlar una Inteligencia Artificial capaz de lo mejor y de lo peor. “En la primera película de Tron parecía que la IA estaba muy lejos en el futuro y estábamos todos muy ilusionados por la posibilidad de que podría existir. Ahora está en nuestras vidas y está avanzando aún más rápido que nosotros. Es algo emocionante pero a la vez aterrador”, asegura Gillian Anderson, quien interpreta a la madre de Julian, Elisabeth Dillinger.

Universo Tron

La presencia en ‘Tron: Ares’ de los herederos de Edward Dillinger, el villano en la película original, es una muestra de la voluntad de continuidad por parte de los productores de la saga y de su apuesta por mantener los elementos centrales del universo Tron. Otro ejemplo claro es la aparición, una vez más, de Kevin Flynn (Jeff Bridges), protagonista en el filme de 1982 e hilo conductor entre las tres películas. “Él es Tron, es el Dios, el creador y el icono. Sólo escuchar su voz en la película es increíble”, destaca Evans.  

Greta Lee en la première de 'Tron: Ares' en Hollywood.

Greta Lee en la première de 'Tron: Ares' en Hollywood. / ALLISON DINNER / EFE

Las interpretaciones de Bridges, Leto y de Greta Lee —en su papel de Eve Kim la nueva directora ejecutiva de Encom—, dan forma a una película que destaca más por su mensaje aleccionador que por su propio argumento. Aún así es muy probable que convenza a los fans del Tron original, convertida en película de culto, así como a los amantes de las películas de acción regadas con bandas sonoras imponentes y con un diseño de producción cuidado al detalle.  

