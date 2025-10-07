El sacerdote Hugo Mujica, ganador del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2025

El prestigioso Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, en su XXXVIII edición, ha reconocido este martes al poeta argentino Hugo Mujica por su obra Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras.

El jurado, presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por figuras como Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Raquel Lanseros, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, Carmen Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Javier Velaza —ganador de la edición anterior—, también otorgó el Premio a la Creación Joven a Leonor Pataki por su libro Una madeja de estambre.

Según el jurado, Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras ofrece “una experiencia lírica de absoluta pureza”, una suerte de meditación contemplativa que entrelaza espiritualidad, naturaleza y pensamiento. Raquel Lanseros destacó que la obra “invita a una espiritualidad no dogmática, tendiendo puentes entre las visiones oriental y occidental, entre la intuición poética y la razón existencial”.

Con una musicalidad tenue y un lenguaje de depurada belleza, los poemas de Mujica “invitan a la calma interior”, mientras los símbolos “apuntan al corazón de lo humano, al asombro, la alegría de vivir y la vulnerabilidad del ser”. El jurado definió el libro como “una obra filosófica y meditativa, alejada de lo banal y lo ornamental, sostenida sobre la sabiduría y la atención plena”.

El poeta del silencio

Nacido en Buenos Aires en 1942, Hugo Mujica es poeta, ensayista, narrador y sacerdote. Conocido como el poeta del silencio, vivió en Nueva York durante los años de la contracultura antes de retirarse durante siete años al monasterio trapense de Getsemaní, donde practicó la meditación y el voto de silencio.

Autor de títulos esenciales como Brasa blanca, Para albergar una ausencia o Cuando todo calla —Premio Casa de América en 2013—, su obra poética completa se recoge en Del crear y lo creado. Además, ha publicado ensayos sobre Heidegger, entre ellos La palabra inicial y Señas hacia lo abierto.

La voz joven: Leonor Pataki

Por su parte, Leonor Pataki ha sido distinguida con el Premio a la Creación Joven por Una madeja de estambre, un poemario articulado en torno al símbolo del gato, que, según el jurado, “encarna la metáfora de todo aquello que no debe tocarse”.

Jaime Siles destacó “la solidez compositiva del libro, sin altibajos, con finales verdaderamente brillantes”, y elogió su “capacidad para convertir un símbolo en un universo poético coherente y poderoso”.

Un certamen de referencia

El Premio Loewe, dotado con 30.000 euros y la publicación del libro en Visor, consolida su prestigio como uno de los galardones más importantes de la poesía en lengua española. El Premio a la Creación Joven concede 12.000 euros y la edición de la obra también en Visor.

En esta edición participaron 3.150 autores de 45 países. Más de la mitad proceden de Hispanoamérica —con Argentina, México y Colombia a la cabeza—, mientras que en España las provincias con mayor representación fueron Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Un 23 % de los participantes son menores de 33 años, y 36 obras alcanzaron la fase final.