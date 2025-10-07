Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GALARDÓN

La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025

El jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual

La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025

La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La escritora Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025, por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática', galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".

Además, el jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  2. Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
  3. TV3 retrasa la emisión de 'Bestial', el programa de Bibiana Ballbè, después de la lluvia de críticas
  4. Bestial' baja en su segundo día de emisión con su cambio de horario
  5. ¿Quién ganará el Nobel de Literatura 2025? Todo apunta a un 'hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés
  6. Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
  7. Valérie Tasso, sexóloga: 'Para bajar el cortisol prefiero el orgasmo a la ashwagandha, su efecto es inmediato
  8. Netflix reconstruye las últimas horas de Mario Biondo: 'Raquel no se comportaba como una viuda afligida

La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana

La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana

Cristina Villanueva llega a La 2 Cat: "Vamos a mostrar la Catalunya real, que es muy plural y diversa"

Cristina Villanueva llega a La 2 Cat: "Vamos a mostrar la Catalunya real, que es muy plural y diversa"

Cristina Villanueva presentará el magacín matinal de La 2 Cat 'El segon cafè'

Cristina Villanueva presentará el magacín matinal de La 2 Cat 'El segon cafè'

Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina y Jordi Basté, las nuevas caras de La 2 Cat

Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina y Jordi Basté, las nuevas caras de La 2 Cat

Reporteros escenifican ante el Congreso la muerte de compañeros en Gaza en el aniversario de los atentados

Reporteros escenifican ante el Congreso la muerte de compañeros en Gaza en el aniversario de los atentados

La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025

La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025

Caricaturas contra el horror: el MNAC rescata a Mario Armengol, el 'ninotaire' que desafió a Hitler

Caricaturas contra el horror: el MNAC rescata a Mario Armengol, el 'ninotaire' que desafió a Hitler

Antonio Orozco relata su caída y resurgir tras tocar fondo: “Había perdido el control y eso me asustó”

Antonio Orozco relata su caída y resurgir tras tocar fondo: “Había perdido el control y eso me asustó”