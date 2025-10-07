Caricaturas contra el horror: el MNAC rescata a Mario Armengol, el 'ninotaire' que desafió a Hitler

El Museo Nacional de Arte de Cataluña ha presentado hoy las exposiciones 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial' y 'Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la guerra (1914-1918)' para mostrar cómo el arte expresó su rechazo a las guerras mundiales mediante la sátira política y el humor.

'Tinta contra Hitler' se compone de los dibujos de Mario Armengol, artista catalán que trabajó junto al gobierno británico para hacer propaganda a favor de los aliados contra los nazis en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años del conflicto bélico, el dibujante realizó unas dos mil caricaturas contra el Tercer Reich, las cuales se publicaron en diarios y revistas de los países aliados y neutrales.

Plácid Garcia-Planas y Arnau Gonzàlez i Vilalta, comisarios de la exposición, han explicado que esta se compone de una selección de cartoons de Armengol, que es el “ninotaire” catalán que ha tenido mayor difusión mundial. Las obras del artista pretenden interpelar al espectador, y son dibujos “en clave de humor de la guerra más mortífera de la historia”, ha comentado Garcia-Planas.

Armengol hizo caricaturas exclusivamente durante el periodo en el que trabajó para el Ministerio de Información británico, por lo que la exposición constituye, según los comisarios, “un milagro” y es “extraordinario que, 80 años después de la guerra, aparezcan estas caricaturas”.

'No sou cristians', una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya en colaboración con MuVIM de Valencia. / Col·lecció Família Armengol Gasull

Gonzàlez-Vilalta ha explicado que la exposición llega en el momento adecuado, ya que se está viviendo una época de rearmamento: “El mensaje de las caricaturas es que los alemanes perderán la guerra; no hay alternativa posible. Un mensaje con el que, lamentablemente, hoy en día no estaría todo el mundo de acuerdo”. Los dibujos intentan ridiculizar el nazismo con la esperanza de despertar el sentido crítico, y se espera que inviten a reflexionar a los visitantes.

La exhibición también constituye un “territorio fértil” para reflexionar sobre cuáles son los límites del humor y, a su vez, debe crear un humor que sea capaz de conectar con el público y las distintas maneras de entender el mundo. Garcia-Planas ha comentado que los ingleses de la época de Armengol calificaron su humor como “afilado, amargo, cáustico y típicamente catalán; un humor sin filtros”.

A su vez, el MNAC también presenta 'Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la guerra (1914-1918)', una exposición centrada en la respuesta de los dibujantes catalanes al estallo de la Primera Guerra Mundial. Los dibujos se publicaron en revistas satíricas catalanas como L’Esquella de la Torratxa y, a diferencia de la anterior, esta es una exposición colectiva donde se reúnen una setentena de dibujos de más de 20 autores. Francesc Quílez, comisario de la exposición, ha explicado que las obras “serán un ejercicio de memoria histórica para ver los efectos perniciosos de la guerra y a tener un compromiso activo con los actos de paz”.

Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 11 de enero de 2026.