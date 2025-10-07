Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

31 edición

'Ànima' y 'La tercera fuga' parten como favoritos a los Premis Butaca de teatro

Estas dos producciones estrenadas en el TNC lideran las nominaciones a los premios del público que podrá votar a sus favoritos hasta el 10 de noviembre

Imágenes de los espectáculos 'Ànima' y 'La tercera fuga'.

Imágenes de los espectáculos 'Ànima' y 'La tercera fuga'. / EPC

Marta Cervera

Marta Cervera

Barcelona
Como cada temporada llega el turno de votar los mejores espectáculos de la anterior. El público tiene la palabra en los Premis Butaca en los que parten como favoritos dos proyectos del TNC, el musical 'Ànima' y 'La tercera fuga', la aplaudida obra de Victoria Szpunberg, con 10 nominaciones cada uno. Dos espectáculos del Lliure: 'L'herència', una ambiciosa propuesta de seis horas ha logrado siete candidaturas seguido muy de cerca por 'La gavina'.Seis nominaciones tiene el clásico de Chéjov adaptado a nuestros días con puesta en escena de Julio Manrique. Las obras del TNC parten con siete nominaciones cada una y las del Lliure, con seis.

Una imagen de la obra 'L'herència', que aterriza en el Teatre Lliure.

Una imagen de la obra 'L'herència'. / Marta Mas

El musical 'El dia de la Marmota', una producción de Nostromo Live dirigida por Enric Cambray estrenado en el Coliseum también figura entre los favoritos con ocho nominaciones y compite en la categoría de Mejor musical con 'A Macbeth Song', dirigido por Broggi y estrenado en el teatro de La Perla 29 en la Biblioteca de Catalunya y con 'Ànima'.

En el apartado de danza 'La Quijá' de Paloma Muñoz y 'Natural order of things' de Guy Nader y Maria Campos parten como favoritos con mayor número de nominaciones y compiten como mejor espectáculo con 'Totentanz -Morgen ist die frage' de La Veronal.

A partir de hoy se pueden votar a los candidatos a las 23 categorías hasta el 10 de diciembre a través de la web premisbutaca.cat. Los ganadores que se darán a conocer en una gala en Premia de Mar el próximo 17 de noviembre.

Entre los espectáculos de pequeño formato figuran 'Glengarry Glen Ross' que Rigola dirigió en su teatro Heartbreak Hotel; 'Hamlet.02' que Enric Cambray protagonizó en la Sala de Pintures del TNC, 'La majordoma', monólogo del autor y director Josep Maria Miró protagonizado por Rosa Renom en el Heartbreak Hotel; 'Pura passió', adaptación de la novela de Annie Ernaux realizada por Lucia del Greco con Cristina Plazas como protagonista que hizo temporada en el Teatre Akadèmia y 'Una mena d’Alaska', que Ivan Benet dirigió en el Espai Lliure.

Cristina Plazas en 'Pura passió'.

Cristina Plazas en 'Pura passió'. / FELIPE MENA

