Una exploración del imaginario apocalíptico desplegado en los últimos 20 años gana el Premio Anagrama de Ensayo

Natalia Castro Picón (Menorca, 1989), profesora e investigadora de cultura española moderna y contemporánea en la universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos), es la ganadora del 53º Premio Anagrama de Ensayo con 'La fiesta del fin del mundo', libro que explora el imaginario apocalíptico desplegado en los medios de comunicación, la literatura, el cine, la música y las artes escénicas y gráficas de España entre la crisis económica de 2008 y la pandemia de 2020. El texto refleja también otras crisis que han surgido entre y en torno a ambas, como la de la democracia, la ecológica, la extinción del derecho a la ciudad o el resurgimiento del fascismo, el racismo y la guerra contra las mujeres. El libro, subtitulado 'Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España, 2008-2023)', estará en las librerías el 29 de octubre. La portada es de Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025 por 'Lo que sabes aunque no te lo he dicho'.

El jurado del galardón, formado por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols, destacó en su fallo que "el fin de los tiempos que lee Natalia Castro es paradójicamente fundacional y alérgico a catastrofismo alguno", ya que "el abordaje de estos finales se dibuja como una oportunidad para ayudar a pensar no solo nuevos comienzos, sino también un país, una época".

Gracia remarcó la capacidad de Castro de Castro de generar "asociaciones entre elementos concepualmente muy potentes", de los que maneja un "gran reperorio".

Repensar el orden cultural

"Que estén de moda los relatos apocalípticos significa que estamos en un momento de completa desorientación", señaló la autora, para quien esas narrativas son "seductoras" porque permiten afrontar la incertidumbre y el caos. Castro defendió "la imaginación apocalíptica" como manera de "repensar el orden cultural de las cosas". La escritora celebró que el libro haya ido finalmente a imprenta porque el "neoliberalismo salvaje" acelera el encadenamiento de crisis, de modo que la DANA y el apagón, por ejemplo, le obligaron a intervenir en capítulos ya escritos.

Inicio en Eurovegas

'Welcome to fabulous Eurovegas'. 'Una redención para el Far West', 'La guerra en el fin del mundo', 'Babilonia capial', 'El virus y sus metáforas', 'La insurrección de ultraumba' y 'Va a subir la marea' son los títulos de los capítulos, a los que se suma el epílogo 'Fin de fiesta... Nuevas poéticas de la devastación'. Frente a las tesis colapsistas y a la contra de las ideologías del 'sálvese quien pueda', 'La fiesta del fin del mundo' reivindica la condición política de la imaginación y postula la recuperación del apocalipsis como una poética de ambición revolucionaria.

170 originales

A la 53ª edición del Premio Anagrama, dotado con 10.000 euros, se presentaron 170 originales procedentes de 16 países. 'La fiesta del fin del mundo' es el primer ensayo de Castro, autora de los poemarios 'La intermitencia de los faros' (Canalla Ediciones, 2013) y 'La misma piedra' (Baile del Sol, 2016). Castro se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.