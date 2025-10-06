Juliette Binoche recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de cine europeo de Sevilla suma nombres capitales del cine europeo en la recta final de los preparativos de un certamen que, poco a poco, recupera peso y brío. Después de la noticia de que esta cita cultural se hace de nuevo con la lectura de las nominaciones a la Academia Europea del Cine, los óscar del viejo continente, y de que el maestro Costa-Gavras será uno de los homenajeados de esta edición, el festival ha hecho público este viernes una de las grandes noticias de esta edición: Juliette Binoche recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo galardón honorífico que se otorga en esta cita.

Ha sido el alcalde, José Luis Sanz, el encargado de desvelarlo en una mensaje en X, minutos antes de que en el espacio Santa Clara se haya presentado los títulos de cineastas andaluces presentes en distintas secciones del Festival: "Sevilla une su memoria cinematográfica al nombre de una de las actrices más versátiles y valientes de Europa: Juliette Binoche. Recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo reconocimiento del Festival de Sevilla en su 22ª edición de la que estamos muy ilusionados".

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas y más de 70 títulos, Juliette Binoche (París, 1964) es hoy uno de los rostros más admirados y versátiles del cine europeo. Ganadora del Óscar, de varios premios César del cine francés, de la Copa Volpi de Venecia, el Oso de Plata de Berlín, la protagonista de El paciente inglés recibió el Goya Internacional de la Academia Española en 2023, precisamente en la ceremonia que se celebró en Sevilla en 2023. La actriz francesa ha trabajado con directores esenciales como Jean-Luc Godard, KrzysztofKieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis o Olivier Assayas, consolidando un prestigio internacional que la sitúa entre las grandes intérpretes de nuestro tiempo.

Además, Binoche es la presidenta de la Academia del Cine Europeo, una institución que recupera su idilio con Sevilla al elegirla de nuevo como sede de la lectura de nominaciones de los premios de la academia, un evento que se dejó de celebrar en 2022 tras años como sede de un día marcado en rojo en el calendario de la cinefilia y la industria europea. Según fuentes del Festival, la intérprete visitará Sevilla en el segundo fin de semana de programación.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla celebra esa trayectoria otorgándole el Giraldillo de Honor a toda su carrera, que Binoche recogerá personalmente en la capital andaluza. Además, el público de Sevilla tendrá la oportunidad de descubrir su faceta como realizadora: Binoche presentará In-I in Motion, su primer trabajo como directora, un documental que nace de su colaboración con el coreógrafo Akram Khan, y que llegará ahora a Sevilla en una de sus primeras presentaciones internacionales.

“Conceder el Giraldillo de Honor a Juliette Binoche es un reconocimiento a una de las artistas más libres, valientes y versátiles del cine europeo. Su trayectoria, marcada por la generosidad y la búsqueda constante de nuevos lenguajes, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo. Para el Festival de Sevilla es un privilegio inmenso recibirla y acompañarla en este nuevo capítulo de su carrera, ahora también como directora”, ha declarado Manuel Cristóbal, director del Festival.