El Festival B cierra su 11a edición con 25.000 asistentes haciendo buena su fórmula: "música y artistas en el centro de la experiencia"
El Festival B 2025 cerró este domingo por la tarde su 11a edición, celebrada en el Parc del Fòrum de Barcelona desde el viernes, con 25.000 asistentes en las tres jornadas, en las que han actuado 37 artistas de la escena musical actual como Amaia, Judeline, Ralphie Choo, Hoke, Alizzz y Cala Vento, entre otros.
El evento termina este domingo con la jornada RA·B, dedicada a la música electrónica y la cultura 'rave' donde actúan John Talabot, en un set ampliado de cinco horas, El Bugg, Parkineos, Metrika, Nusar3000 Dj set y Melina Serser, informa el festival en un comunicado.
El director del certamen, Adrian G. Bóveda, ha asegurado que el principal éxito "es seguir situando la música y a los artistas en el centro de la experiencia del festival".
