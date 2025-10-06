El Book Music Festival celebrará su segunda edición en 2026 con más expositores, conciertos y actividades

El Book Music Festival demostró con su primera edición, el pasado febrero, que hay una clientela ávida de libros relacionados con la música, y se rearma ahora para su regreso en 2026. Esta vez, su sede central, la que acogerá la feria de literatura musical, que crecerá y pasará de 27 a unos 40 expositores, será el Casinet d’Hostafrancs (relevando en la Fabra i Coats, espacio que acogió la muestra el año pasado), recinto al que se sumarán otros cuatro escenarios de Barcelona: el Cinema Zumzeig, la Biblioteca Vapor Vell y el Centre Cultural Albareda.

En este último comenzará a andar este festival pionero, el 5 de febrero, con la apertura de la exposición de fotos de los finalistas del premio convocado el año pasado, si bien el grueso de la programación se desplegará del 28 de febrero al 1 de marzo. Esos días, en el Casinet, además de la feria, habrá presentaciones de libros, debates, mesas redondas, conciertos y sesiones de ‘djs’, un programa que también contará con el muy cercano Cinema Zumzeig (situado a la vuelta de la esquina). En la Biblioteca Vapor Vell se celebrarán actos previos al festival, conciertos y actividades por concretar.

Premios de fotos y relatos

El festival contará con actuaciones de Enric Casasses, Joan Colomo, Joanjo Bosk, Versonautas, Jordi Pèlach y otros artistas y creadores por confirmar. Como el año pasado, brinda dos convocatorias de premios, el de fotografía de música en vivo, y el de jóvenes autores de relato musical. Sus impulsores, Jaume Massaguer y Cristina de Fortuny, ambos al frente de la Associació d’Amics de l’Art Àudiovisual (responsables del festival itinerante In-Somni, entre otras iniciativas), valoran el "gran eco mediático y la buena acogida en el sector" de su primera edición, por la que pasaron "cerca de 3.000 personas".

Su noción de literatura musical se abre a todas las variantes y géneros: libros de ficción y ensayo, guías, biografías, enciclopedias, cómics, volúmenes de arte gráfico, selecciones de entrevistas, trabajos fotográficos… Obras tanto de autores autóctonos como traducciones. El Book Music se dirige al público en general, pero también a la esfera industrial, “que abraza a editoriales y a librerías”, entendiendo la muestra como “una ventana abierta para dar protagonismo y mayor visibilidad a los profesionales del sector”.