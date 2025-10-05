Miguel Poveda y ‘Desglaç’, el disco que rompió esquemas, voz flamenca en catalán, brilla 20 años después

En medio del carrusel de novedades del mercado pop, permítanos el lector un desvío: ‘Desglaç’ (2005), de Miguel Poveda, cumple 20 años y reaparece en una cuidada edición en vinilo que incluye una pieza nueva. Es un álbum importante, el primero de una voz del flamenco íntegramente en catalán, con textos de poetas, abogando, como el título sugiere, por un derretimiento, un deshielo, de muros y prejuicios, y a su vez, al servicio de una idea muy pura del arte musical.

Es el quinto disco de Poveda, que venía entonces de cantar versos en castellano, los de Rafael Alberti, en ‘Poemas del exilio’ (2004). En contraste con aquel trabajo, ‘Desglaç’ es musicalmente más diverso y se abre a un mayor espectro de colores y cadencias. No es un disco de flamenco (solo un tema, ‘Jo, l’invertit de cos i d’ànima’, texto de Sebastià Alzamora, transita un palo adscrito al género, la bulería), sino de una voz crecida y desarrollada en esa educación musical que se pone al servicio de otra clase de repertorio.

El impulso de Enrique Morente

Para él, representó un episodio de cavilación sobre su identidad: badalonés castellanohablante, catalán, al fin y al cabo, se decidió a afrontar este proyecto animado por dos grandes, Enrique Morente (“yo, si fuera catalán, haría años que lo habría hecho”, le dijo) y Juan Habichuela. El primer empujón se lo había dado Lluís Cabrera, creador del Taller de Músics, cuando, tres años antes, le propuso cantar unos versos de Verdaguer en su centenario.

Más allá de todo su simbolismo, ‘Desglaç’ es un álbum excelente en el que un Poveda de 32 años lee el alma de cada poema, disfrutándolo y sufriéndolo, siendo más cantante que cantaor, si bien haciendo resonar todo su fondo flamenco al más alto nivel. Le arropan Joan Albert Amargós, Juan Gómez ‘Chicuelo’, Agustí Fernández, el malogrado Roger Blàvia... Tocan, componen y arreglan con él y para él, vistiendo un conjunto de poemas de autores clásicos y contemporáneos: Verdaguer, sí, y Margarit, y Maria Mercè Marçal, y Enric Casasses. Y un Joan Brossa de alto voltaje político en ‘Final!’, pieza dedicada a Franco, el “podrit botxí”.

Poveda quiso seleccionar textos potentes, burlando cierto cliché de una poesía catalana blanda, apuntando al amor, a la tentación y a la desintegración de todo ello en el “sopar fred” de la muerte (‘Posseït’, Gabriel Ferrater). Invitó a otras dos voces suculentas y distintas, Moncho y Miquel Gil, integró la rumba y el tango (Marcelo Mercadante al bandoneón). Y en la nueva edición, que incluye un texto del crítico musical Pere Pons, aflora una canción nueva, grabada este verano, ‘Si el món fos...’ (música suya, texto de Joana Raspall), envuelta en la magnificencia de la Cobla La Principal del Llobregat. Un canto por “un nou món més just i net” que por sí solo justifica volver a acercarse a este álbum prodigioso. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Música Máquina' Medalla Estudio Mazmorra Metal ★★★

El título juega al despiste. En su quinto álbum, el cuarteto barcelonés se desmarca para siempre del indie de guitarras, pero no lo hace a través de la electrónica noventera sino de un solvente heavy metal de amplias miras que lo mismo hace incursiones en el folk progresivo ('Penitencia II', junto a Falç de Ferillera) que en el thrash más desbocado ('Sacrilegio'), con unas letras a medio camino entre la brujería y la arenga política. "Contra el fascismo, satanismo". Rafael Tapounet

'Sirio B' Soleá Morente Elefant Pop ★★★★

Sirio B es una remota estrella adorada por la cultura dogón, en Mali, y su invocación inspira a Soleá Morente en este peliculón que funde vibraciones místicas y pulso popular, sondas de profundidad y candor melódico. Produce Guille Milkyway (La Casa Azul), con quien se marca un dueto superpop en 'Ahora o nunca' y que la ayuda a consumar aventuras como 'Mercurio y seda', donde la voz de ultratumba del patriarca Enrique se cruza con un riego de 'beats'. Hechizante mística doméstica. J. B.

'Orangina' Albert Cirera & Tres Tambors Underpool Jazz ★★★★

Del arreglo de precisión al desparrame, de la forma clásica de tema-solos-tema a las estructuras más imprevisibles, de la furia a la calma. El saxofonista Albert Cirera y su cuarteto manejan de todo con maestría -uno por uno y juntos son músicos de primera- y convicción. 'Orangina', su tercer disco, es intenso, emotivo sin ser sentimental y ante todo, decidido: a veces la música les sale rara, a veces melódica, a veces estridente y a veces bonita, pero allá que van con todo. Y tanto arrojo se agradece. Roger Roca