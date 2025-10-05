Un homenaje a Pablo Guerrero, antes de que se nos olvide del todo

Murió Pablo Guerrero, el pasado martes, y, aunque no debería, me sorprende el modesto eco de la noticia en nuestro paisaje periodístico. Por diversas razones, algunas de ellas buscadas por él mismo, el extremeño no llegó a colarse en la élite estrellada de la canción de autor, pero era cita obligada en la conversación sobre el género. Ni siquiera Sabina mencionó su pérdida la otra noche en el Palau Sant Jordi. En este diario se le llegó a dedicar la portada del suplemento ‘El Dominical’, hará un par de décadas.

Las generaciones se suceden y nombres que estimábamos valiosos parecen convertirse en polvo pasado el tiempo, deshaciéndose entre nuestros dedos. Y, con suerte, un obituario de urgencia resuelve la papeleta con un titular quizá desenfocado: hay que decir que a Pablo Guerrero la etiqueta de “cantautor protesta” le quedaba muy corta, aunque ‘A cántaros’ (1972) deslizara una metáfora sobre el deseado fin del franquismo. Pero su trayectoria posterior tuvo poco que ver con la estética de la denuncia y la barricada. Primaba la poesía de temática amplia (amor, naturaleza, trascendencia), así como la experimentación con sonoridades y lenguajes musicales, sin ir tan lejos como Mikel Laboa, pero abriéndose a los ecos procesados del folclore (extremeño o africano), la trama de jazz, la electrónica ‘ambient’ y la textura de vanguardia. Sin que sus canciones dejaran de ser canciones.

Veo que del aventurero ciclo de álbumes que grabó con Suso Saiz (miembro flotante de Esclarecidos, grupo con el que Guerrero colaboró), solo uno, ‘Alas, alas’ (1995), está en Spotify y en Apple Music. Ni rastro de los otros tres. Sí, las plataformas tienen sus poros. Él no tenía vocación de ‘rara avis’, escribía para todos, entendiendo, tal vez con ingenuidad, que lo popular podía ser también audaz y desafiante. Como diría Llach, sin abaratar su sueño.

Tampoco era ortodoxo en sus conciertos: formatos cambiantes y aversión a interpretar el material antiguo para centrarse en el presente. Lo recuerdo hablando despacio y bajito, lo cual era un problema en las entrevistas por teléfono. En la última me habló de su regreso a la canción llana, sin experimentos, perceptible en el conmovedor álbum ‘Y volvimos a abrazarnos’ (2021), y de cómo, libertario y descreído como era, se había afiliado a Podemos a raíz del 15-M. Quizá cerrando un círculo, en ese disco se metió en el jardín político cantando sobre “los corruptos y sus líos” en el tema ‘Madrid río’, a dúo con Depedro. Este sí que está en las plataformas.