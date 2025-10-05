De Nepal a Marruecos: la bandera de One Piece se convierte en un símbolo de lucha en las revueltas de la Generación Z

La bandera de One Piece, la famosa calavera con sombrero de paja de Luffy, se ha convertido en un símbolo de las protestas en Indonesia, Nepal, Timor Oriental y Filipinas, Marruecos, Ecuador y Paraguay.

"Luffy es aquel que libera a los pueblos, que lucha contra un gobierno corrupto": en Madagascar, Filipinas y otros lugares, la bandera pirata del héroe de 'One Piece', el manga más vendido de la historia, se ha impuesto en pocas semanas como el símbolo de toda una generación de jóvenes manifestantes.

Empezó llamándose 'primavera asiática', pero en menos de un mes ha saltado a otros continentes y ha pasado a ser 'la revuelta de la Generación Z', un movimiento nacido en las redes sociales que ha llegado a las calles como un grito de frustración abanderado por la enseña pirata del manga 'One piece'. Primero fue alzada en Indonesia en agosto por ciudadanos en señal de protesta contra el gobierno, que llegó a amenazar con prohibirla; esta calavera con sombrero de paja fue retomada después por manifestantes en Nepal a mediados de septiembre, y luego en Manila. Desde finales de septiembre, se ha extendido a las marchas en Madagascar, Perú o Marruecos.

La lucha de los pueblos oprimidos

Luffy se enfrenta a grupos dominantes en muchos capítulos, por lo que la bandera transmite un «mensaje» evidente de lucha contra los «gobiernos que oprimen», señala Kai, de 26 años. Para Phedra Derycke, autora de 'One Piece: Lecciones de poder', l as movilizaciones actuales de la juventud son el reflejo, según la experta, de ciertas escenas de 'One Piece' que muestran revueltas masivas contra el poder establecido. La naturaleza despolitizada de esta calavera contribuye igualmente a su adopción en distintas regiones del mundo, incluida Francia, donde se ha visto desde septiembre en manifestaciones contra el gobierno.

De este modo se convierte, casi a su pesar, en el héroe de pueblos oprimidos que esperan verlo poner fin al cruel reinado del gobierno mundial, la entidad política a la que están sometidos la mayoría de los reinos y estados que aparecen a lo largo de los más de cien tomos de la serie.

"Detrás de la aventura de piratas, accesible a todos, Oda desarrolla muchas temáticas políticas: una casta dirigente que se aprovecha del pueblo, la esclavitud, las discriminaciones, el racismo...", destaca Phedra Derycke, subrayando que el manga porta también un mensaje ecológico.

Desigualdad, corrupción y Estados que no responden

Los detonantes y las demandas son diferentes en cada país, pero en todos subyace la "denuncia de la desigualdad", según García de Viedma, investigador en el Real Instituto Elcano, que añade que "la corrupción y la decepción ante Estados que no responden también está muy presente".

Cansados de la corrupción, del turnismo entre partidos y de emigrar para sobrevivir, miles de manifestantes desataron en Nepal uno de los estallidos más violentos de la historia reciente del país: más de 70 muertos, un millar de heridos y edificios emblemáticos como el Parlamento, el Tribunal Supremo y residencias oficiales reducidos a cenizas.

La revuelta juvenil no tuvo líderes tradicionales, pero sí una coordinación eficaz que desbordó las calles y obligó a los mandatarios a sentarse a negociar y a designar una primera ministra interina, la exjueza Sushila Karki, como figura neutral.

Tras Nepal, que es la última explosión asiáticas hasta ahora, el fenómeno saltó a África y América. En Perú, el desencadenante fue la reforma del sistema de pensiones y, aunque los puntos más conflictivos fueron derogados rápidamente, las movilizaciones han continuado contra la clase política, la corrupción y la creciente inseguridad ciudadana. En Paraguay, grupos de jóvenes iniciaron sus movilizaciones el 28 de septiembre contra de la corrupción y en demanda de mejoras en los servicios y la salud pública.

Esta ola de protestas puede saltar en los próximos meses a otros países "porque los jóvenes de todo el mundo están conectados entre ellos", según García de Viedma, pero también puede apagarse tan rápido como se encendió porque "la efimeridad" es una de las características de las redes "donde hoy sólo se habla de Gaza y mañana nos olvidamos".