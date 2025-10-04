El primer gran concierto de Sabina en Barcelona estuvo a punto de suspenderse: "Fue un día siniestro"

Más historias 'sabineras' para acompañar los conciertos de despedida del cantautor. Después de haber debutado en Barcelona el 10 de julio de 1976 por la puerta de atrás (en el entreacto de un concierto del dúo riojano Carmen y Jesús en la Trinitat Nova), Joaquín Sabina volvió en los años siguientes varias veces a la capital catalana, aunque su nombre solo empezó a sonar con alguna insistencia cuando a finales de noviembre de 1981 se instaló tres noches en el Teatre Regina junto a Javier Krahe y Alberto Pérez para reproducir el disco que habían grabado juntos poco antes en el bar madrileño La Mandrágora. En septiembre de 1984, ya en solitario, el de Úbeda actuó en la Recta de l’Estadi de Montjuïc en el marco de la Festa de 'Treball' que organizaba el PSUC (las estrellas de la jornada eran Víctor Manuel y Ana Belén), pero su verdadera presentación a lo grande en Barcelona no llegó hasta el 19 de junio de 1987, con un concierto en la plaza de toros Monumental. "Fue un día siniestro", rememora el artista.

La idea partió del promotor y activista barcelonés Pere Camps, que en 1977 había compartido piso de manera fugaz con Sabina cuando ambos estaban en Mallorca atendiendo a compromisos militares (el episodio lo relata el ya fallecido cantautor aragonés Joaquín Carbonell en el libro 'Pongamos que hablo de Joaquín'; Camps admite que no recuerda apenas nada de aquellos días). Animado por el lleno que Sabina había conseguido en 1986 en la plaza de Las Ventas y por el éxito del álbum 'Hotel, dulce hotel', Pere Camps le propuso al artista actuar en la Monumental y recabó la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona para afrontar la organización. "Sin su ayuda, habría supuesto demasiado riesgo", cuenta el promotor.

Absoluta conmoción

La fecha elegida fue el 19 de junio de 1987. A las cuatro y 12 minutos de la tarde de ese mismo día, un coche bomba de ETA explotó en el aparcamiento del centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana, en un atentado que provocó la muerte de 21 personas y causó heridas a otras 45. Cuando la noticia llegó a la Monumental, donde ya se habían empezado a congregar los participantes en el concierto, la conmoción fue absoluta. "Yo creía que había que suspender, pero la gente, los amigos, me dijeron que no, que había que cantar", ha relatado Sabina.

Entre esos amigos figuraba Joan Manuel Serrat, que se mostró especialmente persuasivo a la hora de aconsejar a su amigo seguir adelante con la actuación, con el argumento de que cancelarla "supondría dar la razón a los terroristas". Al final, se tomó la decisión de hacer el concierto, pese a que los organizadores eran conscientes de que el colapso que vivía la ciudad -ambulancias, coches de policía, calles cortadas, gente asustada- y el estado de ánimo colectivo iban a mermar la asistencia (para colmo, el día estaba medio lluvioso).

Arropado por Viceversa, su banda de entonces, Joaquín Sabina actuó ante una plaza medio llena y en un ambiente inevitablemente enrarecido, por más que el cantautor se esforzó en reivindicar el poder de la música para unir a las personas y brindarles consuelo y hasta alegría en momentos de aflicción. No fue la presentación deseada pero sí fue inolvidable. Tres décadas después, en un Palau Sant Jordi abarrotado, Sabina aseguró que aquel primer gran concierto en Barcelona fue una experiencia "conmovedora" que siempre ha llevado "metida en el corazón". El sábado, día de la despedida definitiva, será un buen momento para volverlo a recordar.